Президент Финляндии заговорил о новом диалоге Европы с РФ

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа постепенно приближается к возобновлению диалога с Россией. По его словам, для этого существуют как минимум две причины – ослабление позиций Кремля на фоне войны против Украины и стратегические интересы самого Евросоюза.

В интервью литовскому вещателю LRT финский лидер отметил, что ситуация на фронте меняется не в пользу Москвы. По его мнению, Украина сейчас находится в более сильной позиции, а Россия сталкивается с серьезными трудностями, поэтому Кремль может быть заинтересован в начале переговорного процесса.

"Можно сказать, что Украина в значительной степени выигрывает эту войну", — подчеркнул Стубб.

Второй причиной для возможного возвращения контактов с Москвой президент Финляндии назвал интересы самой Европы. Он заявил, что ЕС должен присутствовать за столом переговоров, иначе рискует оказаться объектом решений других государств.

"Если ты не сидишь за столом, тебя съедят на этом столе", — сказал финский лидер, объясняя необходимость хотя бы ограниченного диалога с Россией.

При этом Стубб подчеркнул, что пока рано говорить о конкретном формате возможных контактов или о том, кто именно будет вести переговоры от имени Европы. Однако, по его словам, достаточно нескольких влиятельных европейских политиков, способных обсуждать с Москвой практические вопросы, связанные с возможным путем к миру.

Президент Финляндии также выразил уверенность, что Европейский Союз сегодня остается максимально консолидированным. Он отметил, что ЕС демонстрирует высокий уровень единства как после начала войны России против Украины, так и во время других кризисов последних лет. По словам Стубба, даже прежние внутренние разногласия внутри Евросоюза сейчас существенно ослабли.

Финский лидер отдельно подчеркнул, что первым шагом к любому политическому процессу должно стать прекращение огня. Он предположил, что европейские страны могли бы активнее подключиться к мирным усилиям, особенно на фоне того, что внимание США сейчас все больше переключается на кризис вокруг Ирана.

