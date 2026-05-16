Президент Фінляндії заговорив про новий діалог Європи з РФ

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що Європа поступово наближається до поновлення діалогу з Росією. За його словами, для цього є як мінімум дві причини – ослаблення позицій Кремля на тлі війни проти України та стратегічні інтереси самого Євросоюзу.

Александр Стубб.

В інтерв'ю литовському мовнику LRT фінський лідер зазначив, що ситуація на фронті змінюється не на користь Москви. На його думку, Україна зараз перебуває у сильнішій позиції, а Росія стикається із серйозними труднощами, тому Кремль може бути зацікавлений на початку переговорного процесу.

"Можна сказати, що Україна значною мірою виграє цю війну", — наголосив Стубб.

Другою причиною для можливого повернення контактів із Москвою президент Фінляндії назвав інтереси самої Європи. Він заявив, що ЄС має бути присутнім за столом переговорів, інакше ризикує виявитися об'єктом рішень інших держав.

"Якщо ти не сидиш за столом, тебе з'їдять на цьому столі", — сказав фінський лідер, пояснюючи необхідність хоча б обмеженого діалогу з Росією.

При цьому Стубб підкреслив, що поки що рано говорити про конкретний формат можливих контактів або про те, хто саме вестиме переговори від імені Європи. Проте, за його словами, достатньо кількох впливових європейських політиків, здатних обговорювати з Москвою практичні питання, пов'язані із можливим шляхом до миру.

Президент Фінляндії також висловив упевненість, що Європейський Союз сьогодні залишається максимально консолідованим. Він зазначив, що ЄС демонструє високий рівень єдності як після початку війни Росії проти України, так і під час інших криз останніх років. За словами Стубба, навіть колишні внутрішні розбіжності всередині Євросоюзу зараз суттєво ослабли.

Фінський лідер окремо наголосив, що першим кроком до будь-якого політичного процесу має стати припинення вогню. Він припустив, що європейські країни могли б активніше підключитися до мирних зусиль, особливо на тлі того, що увага США зараз дедалі більше переключається на кризу навколо Ірану.

