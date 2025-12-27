logo_ukra

Чому після російських атак в одних областях світло є, а в інших ні: пояснення «Укренерго»
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому після російських атак в одних областях світло є, а в інших ні: пояснення «Укренерго»

В «Укренерго» пояснили, чому після масованих атак в одних регіонах світло повертають швидше, а в інших відключення тривають довше

27 грудня 2025, 20:08
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В компанії Укренерго пояснили, що різниця в графіках відключень електроенергії між регіонами України напряму пов’язана з масштабами руйнувань енергетичної інфраструктури та безпековою ситуацією.

Чому після російських атак в одних областях світло є, а в інших ні: пояснення «Укренерго»

Віялові відключення електроенергії після масованих атак

За словами представників оператора енергосистеми, рівень пошкоджень об’єктів генерації та мереж суттєво відрізняється від області до області. Найскладніша ситуація складається у прифронтових та прикордонних регіонах, де росія регулярно завдає ударів по електростанціях і підстанціях різними типами озброєння.

Окрім фізичних руйнувань, на швидкість відновлення впливає й безпековий фактор. У районах, де майже постійно оголошуються повітряні тривоги, енергетикам часто заборонено виконувати ремонтні роботи. Через це навіть незначні пошкодження можуть усуватися значно довше, ніж у тилових регіонах.

Саме з цієї причини в частині областей відключення електроенергії скасовують або пом’якшують швидше, тоді як в інших регіонах обмеження залишаються чинними.

Також в "Укренерго" наголосили, що відключення споживачів у західних областях, через які не проходить транзит електроенергії, не здатне покращити ситуацію для прифронтових регіонів. "Зекономлені" кіловати неможливо фізично передати туди, де мережі пошкоджені або відсутня можливість транспортування електроенергії.

В компанії підкреслюють, що графіки відключень формуються виключно з технічних причин, а не за принципом "справедливості" між регіонами. Пріоритетом залишається стабільність енергосистеми та безпека персоналу, який працює над її відновленням.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 19-річна українка Катерина Ендеберія, яка після початку повномасштабної війни переїхала до Великої Британії, була змушена залишити навчання в коледжі через тиск з боку викладачів, які пропонували їй вивчати російську мову замість інших предметів.



