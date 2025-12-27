Чому після російських атак в одних областях світло є, а в інших ні: пояснення «Укренерго»

В компанії Укренерго пояснили, що різниця в графіках відключень електроенергії між регіонами України напряму пов’язана з масштабами руйнувань енергетичної інфраструктури та безпековою ситуацією.

Віялові відключення електроенергії після масованих атак

За словами представників оператора енергосистеми, рівень пошкоджень об’єктів генерації та мереж суттєво відрізняється від області до області. Найскладніша ситуація складається у прифронтових та прикордонних регіонах, де росія регулярно завдає ударів по електростанціях і підстанціях різними типами озброєння.

Окрім фізичних руйнувань, на швидкість відновлення впливає й безпековий фактор. У районах, де майже постійно оголошуються повітряні тривоги, енергетикам часто заборонено виконувати ремонтні роботи. Через це навіть незначні пошкодження можуть усуватися значно довше, ніж у тилових регіонах.

Саме з цієї причини в частині областей відключення електроенергії скасовують або пом’якшують швидше, тоді як в інших регіонах обмеження залишаються чинними.

Також в "Укренерго" наголосили, що відключення споживачів у західних областях, через які не проходить транзит електроенергії, не здатне покращити ситуацію для прифронтових регіонів. "Зекономлені" кіловати неможливо фізично передати туди, де мережі пошкоджені або відсутня можливість транспортування електроенергії.

В компанії підкреслюють, що графіки відключень формуються виключно з технічних причин, а не за принципом "справедливості" між регіонами. Пріоритетом залишається стабільність енергосистеми та безпека персоналу, який працює над її відновленням.

