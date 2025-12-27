Почему после российских атак в одних областях свет есть, а в других нет: объяснение «Укрэнерго»

В компании Укрэнерго объяснили, что разница в графиках отключений электроэнергии между регионами Украины напрямую связана с масштабами разрушений энергетической инфраструктуры и ситуацией с безопасностью.

Веерные отключения электроэнергии после массированных атак

По словам представителей оператора энергосистемы, уровень повреждений объектов генерации и сетей существенно отличается от области к области. Самая сложная ситуация складывается в прифронтовых и приграничных регионах, где Россия регулярно наносит удары по электростанциям и подстанциям разными типами вооружения.

Кроме физических разрушений, на скорость восстановления влияет и фактор безопасности. В районах, где почти постоянно объявляются воздушные тревоги, энергетикам запрещается выполнять ремонтные работы. Поэтому даже незначительные повреждения могут устраняться значительно дольше, чем в тыловых регионах.

Именно по этой причине в части областей отключения электроэнергии отменяют или смягчают быстрее, в то время как в других регионах ограничения остаются в силе.

Также в "Укрэнерго" отметили, что отключение потребителей в западных областях, по которым не проходит транзит электроэнергии, не способно улучшить ситуацию для прифронтовых регионов. "Сэкономленные" киловаты невозможно физически передать туда, где сети повреждены или отсутствует возможность транспортировки электроэнергии.

В компании подчеркивают, что графики отключений формируются исключительно по техническим причинам, а не по принципу справедливости между регионами. Приоритетом остается стабильность энергосистемы и безопасность работающего над ее восстановлением персонала.

