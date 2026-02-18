Чому останнім часом стільки розмов про "Орєшнік": що задумали росіяни

Останнім часом моніторингові канали систематично повідомляють про загрозу застосування росіянами ракети "Орєшнік". Зокрема, по всій території України 17 лютого, а до того ще декілька днів оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики, натякаючи на можливий пуск "Орєшніка". Чому останнім часом стільки розмов про "Орєшнік"? Чи справді це настільки грізна зброя, як говорять самі росіяни? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Росія прагне чинити психологічний тиск на українців

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що нагнітання щодо начебто загрози ворожого удару "Орєшніком" пов'язане з перемовинами щодо миру в Україні.

За словами експерта, очікуючи перемовини у Женеві росіяни підіймали хвилю, вже традиційно залякували.

Криволап підкреслив, що Росія прагне чинити психологічний тиск на українців в Україні та на українську делегацію, яка бере участь у перемовинах. Тож усе це — "російські пропагандистські штучки".

Говорячи про те, як саме росіяни запускають інформацію про загрозу "Орєшніка", експерт пояснив, що "коли є якісь конкретні радіоперехоплення, якісь вмикання, вимикання чогось, — все це реєструється, все це радіотехнічна розвідка".

"Вона фіксує, каже, що є збільшення активності: активність збільшили — будуть запускати "Орєшнік". Використовують слово "Орєшнік", – зауважив Костянтин Криволап.

Без ядерного заряду ця зброя не настільки катастрофічна, як її малюють

Військовий експерт Іван Ступак в інтерв’ю "РБК-Україна" пояснив логіку дій ворога та розповів, що насправді являє собою російська "диво-зброя", якою Кремль намагається залякати світ.

За словами експерта, зміщення часу атак на денний період має прагматичну причину. Балістичні ракети підлітають до цілі за лічені хвилини, тому їх використовують для знищення об’єктів, інформація про які є "гарячою".

"Фантазуємо: десь на околиці Львова приїхав якийсь вантаж із західного кордону. Він зараз ще 2 години тут, а потім кудись роз’їдеться. Тому щойно інформацію отримано – одразу завдано удару. Ось така логіка", — пояснив Ступак.

Він зауважив, що окупанти просто не можуть чекати ночі, адже ціль зникне.

Експерт зазначив, "Орєшнік" — це балістична ракета середньої дальності, створена на базі комплексу РС-26 "Рубіж". Вона розвиває гіперзвукову швидкість (понад 12 000 км/год) і несе шість бойових частин із суббоєприпасами. За даними розвідки, станом на січень 2026 року в РФ було лише 3-4 такі ракети. Однак Ступак заспокоює: без ядерного заряду ця зброя не настільки катастрофічна, як її малюють.

"Коли "Орєшнік" без ядерного заряду, він розкривається на 6 блоків по 6 частин, всього 36. Це такі "болванки", це більше про залякування", — зазначив експерт.

Він порівняв ефект від падіння цих блоків, як це було у Дніпрі, зі звичайними артилерійськими снарядами. Тобто, фактично, це як 36 артилерійських пострілів.

Закласти туди звичайну вибухівку складно технічно: через величезну швидкість і нагрівання під час входу в атмосферу вона може здетонувати передчасно.

