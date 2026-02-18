Почему в последнее время столько разговоров об "Орешнике": что задумали россияне

Рубрики
В последнее время мониторинговые каналы систематически сообщают об угрозе применения россиянами ракеты "Орешник". В частности, по всей территории Украины 17 февраля, а еще несколько дней ранее также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики, намекая на возможный пуск "Орешника". Почему в последнее время столько разговоров об "Орешнике"? Действительно ли это столь грозное оружие, как говорят сами россияне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Ракета Орешник. Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что нагнетание относительно угрозы вражеского удара "Орешником" связано с переговорами о мире в Украине.
По словам эксперта, ожидая переговоры в Женеве, россияне поднимали волну, уже традиционно запугивали.
Криволап подчеркнул, что Россия стремится оказывать психологическое давление на украинцев в Украине и на украинскую делегацию, участвующую в переговорах. Так что все это — "российские пропагандистские штучки".
Говоря о том, как именно россияне запускают информацию об угрозе "Орешника", эксперт пояснил, что "когда есть какие-то конкретные радиоперехваты, какие-либо включения, выключение чего-то — все это регистрируется, все это радиотехническая разведка".
Военный эксперт Иван Ступак в интервью "РБК-Украина" объяснил логику действий врага и рассказал, что на самом деле представляет собой российское "чудо-оружие", которым Кремль пытается запугать мир.
По словам эксперта, смещение времени атак на дневной период имеет прагматическую причину. Баллистические ракеты подлетают к цели в считанные минуты, поэтому их используют для уничтожения объектов, информация о которых является "горячей".
Он отметил, что оккупанты просто не могут ждать ночи, ведь цель исчезнет.
Эксперт отметил, "Орешник" – это баллистическая ракета средней дальности, созданная на базе комплекса РС-26 "Рубеж". Она развивает гиперзвуковую скорость (более 12 000 км/ч) и несет шесть боевых частей с суббоеприпасами. По данным разведки, по состоянию на январь 2026 года в РФ было всего 3-4 таких ракеты. Однако Ступак успокаивает: без ядерного заряда это оружие не столь катастрофическое, как его рисуют.
Он сравнил эффект падения этих блоков, как это было в Днепре, с обычными артиллерийскими снарядами. То есть фактически это как 36 артиллерийских выстрелов.
Заложить туда обычную взрывчатку сложно технически: из-за огромной скорости и нагревания при входе в атмосферу она может сдетонировать преждевременно.
