Почему в последнее время столько разговоров об "Орешнике": что задумали россияне

В последнее время мониторинговые каналы систематически сообщают об угрозе применения россиянами ракеты "Орешник". В частности, по всей территории Украины 17 февраля, а еще несколько дней ранее также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики, намекая на возможный пуск "Орешника". Почему в последнее время столько разговоров об "Орешнике"? Действительно ли это столь грозное оружие, как говорят сами россияне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Россия стремится оказывать психологическое давление на украинцев

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что нагнетание относительно угрозы вражеского удара "Орешником" связано с переговорами о мире в Украине.

По словам эксперта, ожидая переговоры в Женеве, россияне поднимали волну, уже традиционно запугивали.

Криволап подчеркнул, что Россия стремится оказывать психологическое давление на украинцев в Украине и на украинскую делегацию, участвующую в переговорах. Так что все это — "российские пропагандистские штучки".

Говоря о том, как именно россияне запускают информацию об угрозе "Орешника", эксперт пояснил, что "когда есть какие-то конкретные радиоперехваты, какие-либо включения, выключение чего-то — все это регистрируется, все это радиотехническая разведка".

"Она фиксирует, говорит, что есть увеличение активности: активность увеличили — будут запускать "Орешник". Используют слово "Орешник"", — отметил Константин Криволап.

Без ядерного заряда это оружие не столь катастрофическое, как его рисуют.

Военный эксперт Иван Ступак в интервью "РБК-Украина" объяснил логику действий врага и рассказал, что на самом деле представляет собой российское "чудо-оружие", которым Кремль пытается запугать мир.

По словам эксперта, смещение времени атак на дневной период имеет прагматическую причину. Баллистические ракеты подлетают к цели в считанные минуты, поэтому их используют для уничтожения объектов, информация о которых является "горячей".

"Фантазируем: где-то на окраине Львова приехал какой-то груз из западной границы. Он сейчас еще 2 часа здесь, а потом куда-нибудь разъедется. Поэтому как только информация получена – сразу нанесен удар. Вот такая логика", – объяснил Ступак.

Он отметил, что оккупанты просто не могут ждать ночи, ведь цель исчезнет.

Эксперт отметил, "Орешник" – это баллистическая ракета средней дальности, созданная на базе комплекса РС-26 "Рубеж". Она развивает гиперзвуковую скорость (более 12 000 км/ч) и несет шесть боевых частей с суббоеприпасами. По данным разведки, по состоянию на январь 2026 года в РФ было всего 3-4 таких ракеты. Однако Ступак успокаивает: без ядерного заряда это оружие не столь катастрофическое, как его рисуют.

"Когда "Орешник" без ядерного заряда, он раскрывается на 6 блоков по 6 частей, всего 36. Это такие "болванки", это больше о запугивании", — отметил эксперт.

Он сравнил эффект падения этих блоков, как это было в Днепре, с обычными артиллерийскими снарядами. То есть фактически это как 36 артиллерийских выстрелов.

Заложить туда обычную взрывчатку сложно технически: из-за огромной скорости и нагревания при входе в атмосферу она может сдетонировать преждевременно.

