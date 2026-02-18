Ветеран війни та політичний експерт Микола Мельник в етері КИЇВ24 назвав "злочинним" наказ продовжувати контрнаступ у 2023 році після того, як стала очевидною неможливість прориву. Коментуючи заяву Валерія Залужного про те, що операція провалилася через "невиділення Зеленським необхідних ресурсів", експерт наголосив на важливості відповідальності за подальші дії.

«Чому не зупинили відразу?»: ветеран війни розкритикував дії керівництва після провалу плану Залужного

За словами Мельника, наступальні дії мали бути зупинені вже на третій день, оскільки "вже стало зрозуміло, що ми ніде не можемо просунутися", зокрема під Роботиним, Бахмутом та Кринками. Він додав, що підрив Каховської ГЕС підтвердив: "противник чітко дав зрозуміти, що він знає наш план контрнаступу".

Експерт гостро поставив питання щодо доцільності подальших втрат: "Тому, окей, хай Зеленський буде винен в тому, що не так наступали. А хто винен в тому, що не зупинили?". Він підкреслив, що продовження операції за відсутності сил призвело до великої кількості вбитих та важко поранених досвідчених бійців.

Мельник наполягає на проведенні ретельного розслідування після завершення бойових дій: "Відповідальні мають елементарно сісти. Тому що наказ продовжувати контрнаступ, він був злочинним. Адже було однозначно зрозуміло, що у нас немає сил та засобів ніде прорватися на ту глибину".

Ветеран резюмував, що реалізація плану була неможливою, і висловив нерозуміння, "навіщо далі класти бригади за нікому не потрібні села в степах України".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що приводом для такої заяви стали слова Валерія Залужного для видання Associated Press. Ексголовком розповів, що першочерговий план контрнаступу 2023 року передбачав створення "єдиного ударного кулака" для деокупації частини Запорізької області, включно з АЕС, та виходу до Азовського моря. Така операція мала на меті перерізати логістичний коридор ворога до Криму.

Однак, за словами Залужного, операція відхилилася від початкового задуму, а "ресурси були розпорошені". Крім того, як пише AP, колишній головнокомандувач звинуватив Володимира Зеленського та інших посадовців у тому, що вони "не виділили необхідних ресурсів".