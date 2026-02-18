Ветеран войны и политический эксперт Николай Мельник в эфире КИЕВ24 назвал "преступным" приказ продолжать контрнаступление в 2023 году после того, как стало очевидно невозможность прорыва. Комментируя заявление Валерия Залужного о том, что операция провалилась из-за "невыделения Зеленским необходимых ресурсов", эксперт отметил важность ответственности за дальнейшие действия.

«Почему не остановили сразу?»: ветеран войны раскритиковал действия руководства после провала плана Залужного

По словам Мельника, наступательные действия должны были быть остановлены уже на третий день, поскольку "уже стало ясно, что мы нигде не можем продвинуться", в частности, под Роботиным, Бахмутом и Крынками. Он добавил, что подрыв Каховской ГЭС подтвердил: "противник ясно дал понять, что он знает наш план контрнаступления".

Эксперт остро задал вопрос о целесообразности дальнейших потерь: "Поэтому, окей, пусть Зеленский будет виноват в том, что не так наступали. А кто виноват в том, что не остановили?". Он подчеркнул, что продолжение операции при отсутствии сил привело к большому количеству убитых и тяжело раненых опытных бойцов.

Мельник настаивает на проведении тщательного расследования по завершении боевых действий: "Ответственные должны элементарно сесть. Потому что приказ продолжать контрнаступление, он был преступным. Ведь однозначно было понятно, что у нас нет сил и средств негде прорваться на ту глубину".

Ветеран резюмировал, что реализация плана была невозможной, и выразил непонимание, "зачем дальше класть бригады за никому не нужные села в степях Украины".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что поводом для такого заявления стали слова Валерия Залужного для издания Associated Press. Эксголовком рассказал, что первоочередной план контрнаступления 2023 года предусматривал создание "единственного ударного кулака" для деоккупации части Запорожской области, включая АЭС, и выход к Азовскому морю. Такая операция преследовала цель перерезать логистический коридор врага в Крым.

Однако, по словам Залужного, операция отклонилась от первоначального замысла, а "ресурсы были рассеяны". Кроме того, как пишет AP, бывший главнокомандующий обвинил Владимира Зеленского и других чиновников в том, что они "не выделили необходимые ресурсы".