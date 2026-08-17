Українців дедалі частіше попереджають про можливість надзвичайно складної зими. Влада, військові та представники енергетичної галузі наголошують, що Росія може знову завдати масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі. У такому разі країна може зіткнутися з тривалими перебоями електропостачання, опалення, води та мобільного зв’язку. Однак постійне повторення сценарію "найважчої зими" неминуче породжує інше питання: чи достатньо робить сама держава, щоб уникнути найгіршого варіанту? Портал "Коментарі" вирішив розібратися у цьому питанні за допомогою трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, з одного боку, такі заяви цілком логічні. Українці мають знати про реальні ризики війни та завчасно підготуватися до можливих блекаутів: подбати про світло, воду, тепло, зв’язок і зарядні пристрої. Водночас виникає принципове питання: чи супроводжуються попередження влади конкретними діями? Громадяни не можуть самостійно захистити енергооб’єкти, створити резервні потужності чи забезпечити швидке відновлення мереж — це відповідальність держави та місцевої влади.

Постійні заяви про "найважчу зиму" без чіткої інформації можуть створювати враження, що суспільство не стільки готують, скільки привчають до можливих проблем. Тому влада має одночасно говорити про загрози й демонструвати результати підготовки: які об’єкти захищені, які резерви створені та що робитимуть у разі масованих атак. Попередження необхідні, але вони не повинні перетворюватися на заздалегідь підготовлене виправдання можливих провалів.

Чат-бот Gemini вважає, що заяви про надзвичайно складну зиму мають практичну мету: підготувати громадян, бізнес і громади до можливих тривалих блекаутів. Держава не може гарантувати захист усіх енергооб’єктів, тому закликає завчасно подбати про генератори, зарядні станції, тепло, воду та зв’язок. Водночас така комунікація має спонукати владу й місцеві громади посилювати резервну генерацію та захист критичної інфраструктури.

Є й психологічний та політичний аспект. Підготовка до найгіршого сценарію може зменшити шок у разі масштабних відключень, а для міжнародних партнерів такі попередження є додатковим аргументом для надання ППО та енергетичного обладнання. Однак важливо, щоб страх не став заміною реальних дій: суспільство має бачити конкретні результати підготовки, а не лише чути прогнози про "найважчу зиму".

Чат-бот Copilot стверджує, що систематичні попередження про складну зиму мають практичну мету — змусити громадян, бізнес і громади завчасно готуватися до можливих блекаутів. Йдеться про генератори, зарядні станції, запаси палива, альтернативне опалення та автономні джерела енергії. Держава не здатна гарантувати захист кожного енергооб’єкта від російських атак, тому стійкість країни значною мірою залежить і від готовності людей.

Водночас така інформаційна кампанія має психологічний і політичний ефект: якщо суспільство заздалегідь готове до найгіршого сценарію, масштабні відключення не сприйматимуться як раптовий провал. Для міжнародних партнерів це також сигнал про необхідність посилювати допомогу Україні — передавати ППО, енергетичне обладнання та засоби відновлення. Однак попередження будуть виправданими лише тоді, коли супроводжуватимуться конкретними результатами підготовки, а не перетворюватимуться на джерело паніки.

Загалом усі три версії ШІ переконані, що жорсткі попередження про можливі труднощі взимку варто розглядати не як спробу налякати населення, а як необхідний елемент воєнної реальності та відповідальної комунікації. У ситуації, коли Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, суспільство має заздалегідь знати про потенційні ризики й не покладатися на сценарій, у якому держава зможе гарантувати безперебійну подачу світла та тепла за будь-яких обставин. Водночас реалістичні попередження допомагають уникати хибних очікувань. Коли люди заздалегідь розуміють, що перебої можуть тривати довго, вони сприймають кризу спокійніше та швидше адаптуються до неї. У цьому сенсі підготовлене суспільство стає частиною загальної оборонної спроможності держави, а цивільний тил — не пасивним споживачем послуг, а активним учасником протидії наслідкам війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що у разі домовленості між Україною та Росією про припинення повітряних ударів активна фаза війни може фактично завершитися. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.