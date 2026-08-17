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Коли закінчиться активна фаза війни в Україні: озвучено вкрай несподівану умову

Домовленість про так зване «повітряне перемир’я» може свідчити про припинення активної фази війни Росії проти України, заявив Михайло Подоляк

17 серпня 2026, 21:25
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Клименко Елена

У разі домовленості між Україною та Росією про припинення повітряних ударів активна фаза війни може фактично завершитися. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю балтійському виданню Delfi.

Коли закінчиться активна фаза війни в Україні: озвучено вкрай несподівану умову

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ключовим показником припинення активних бойових дій стане зупинка російських ударів по українських містах та критичній інфраструктурі. Йдеться, зокрема, про відмову від застосування балістичних ракет проти Києва, Одеси та українських портів.

"Без ударів балістикою по центру міста Києва чи міста Одеси, чи портовій інфраструктурі — нічого не буде. У цей момент, як тільки буде повітряне перемир’я, вважайте, що активна фаза війни закінчилася", — заявив Подоляк. 

Таким чином, запропонований підхід передбачає фактичне припинення одного з основних компонентів російської агресії — повітряних атак. При цьому питання повного завершення війни та остаточного політичного врегулювання залишатиметься окремим етапом.

Раніше Подоляк заявляв, що характер війни проти України змінився та вийшов на новий рівень. За його словами, Росія продовжує використовувати масштабні повітряні атаки як один із головних інструментів тиску на Україну.

Водночас позиція Москви наразі залишається протилежною. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров раніше категорично відкинув можливість припинення вогню або заморожування бойових дій в Україні. Це свідчить про те, що навіть потенційне "повітряне перемир’я" вимагатиме окремих домовленостей і готовності Росії піти на конкретні поступки. 

Портал "Коментарі" вже писав, що на Заході дедалі більше говорять про корупційні проблеми в Україні та пов'язують їх уже не лише з окремими чиновниками, а й із політичною відповідальністю команди президента Володимира Зеленського. Політичний оглядач і колишній народний депутат Борислав Береза вважає, що така тенденція становить серйозний ризик для України, особливо з огляду на залежність Києва від подальшої підтримки партнерів.



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