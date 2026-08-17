В случае договоренности между Украиной и Россией о прекращении воздушных ударов, активная фаза войны может фактически завершиться. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью балтийскому изданию Delfi.

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По его словам, ключевым показателем прекращения активных боевых действий станет остановка российских ударов по украинским городам и критической инфраструктуре. Речь идет, в частности, об отказе от применения баллистических ракет против Киева, Одессы и украинских портов.

"Без ударов по баллистике по центру города Киева или города Одессы, или портовой инфраструктуре — ничего не будет. В этот момент, как только будет воздушное перемирие, считайте, что активная фаза войны закончилась", – заявил Подоляк.

Таким образом, предложенный подход предполагает фактическое прекращение одного из основных компонентов российской агрессии – воздушных атак. При этом вопрос полного завершения войны и окончательного политического урегулирования будет оставаться отдельным этапом.

Ранее Подоляк заявлял, что характер войны против Украины изменился и вышел на новый уровень. По его словам, Россия продолжает использовать масштабные воздушные атаки как один из главных инструментов давления на Украину.

В то же время, позиция Москвы пока остается противоположной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее категорически исключил возможность прекращения огня или замораживания боевых действий в Украине. Это свидетельствует о том, что даже потенциальное "воздушное перемирие" потребует отдельных договоренностей и готовности России пойти на конкретные уступки.

Портал "Комментарии" уже писал, что на Западе все больше говорят о коррупционных проблемах в Украине и связывают их уже не только с отдельными чиновниками, но и с политической ответственностью команды президента Владимира Зеленского. Политический обозреватель и бывший народный депутат Борислав Береза считает, что такая тенденция представляет серьезный риск для Украины, особенно учитывая зависимость Киева от дальнейшей поддержки партнеров.