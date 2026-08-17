Украинцев все чаще предупреждают о возможности сложнейшей зимы. Власти, военные и представители энергетической отрасли отмечают, что Россия может снова нанести масштабные удары по энергетической инфраструктуре. В этом случае страна может столкнуться с длительными перебоями электроснабжения, отопления, воды и мобильной связи. Однако постоянное повторение сценария "самой тяжелой зимы" неизбежно порождает другой вопрос: достаточно ли делает само государство во избежание худшего варианта? Портал "Комментарии" решил разобраться в этом вопросе с помощью трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

По версии чат-бота ChatGPT , с одной стороны, такие заявления вполне логичны. Украинцы должны знать о реальных рисках войны и заранее подготовиться к возможным блекаутам: позаботиться о свете, воде, тепле, связи и зарядных устройствах. В то же время возникает принципиальный вопрос: сопровождаются ли предупреждения власти конкретными действиями? Граждане не могут самостоятельно защитить энергообъекты, создать резервные мощности или обеспечить быстрое восстановление сетей – это ответственность государства и местных властей.

Постоянные заявления о "самой тяжелой зиме" без четкой информации могут создавать впечатление, что общество не столько готовят, сколько приучают к возможным проблемам. Поэтому власти должны одновременно говорить об угрозах и демонстрировать результаты подготовки: какие объекты защищены, какие резервы созданы и что будут делать в случае массированных атак. Предупреждения необходимы, но они не должны превращаться в заранее подготовленное оправдание возможных провалов.

Чат-бот Gemini считает, что заявления о сложнейшей зиме имеют практическую цель: подготовить граждан, бизнес и общины к возможным длительным блекаутам. Государство не может гарантировать защиту всех энергообъектов, поэтому призывает заблаговременно позаботиться о генераторах, зарядных станциях, тепле, воде и связи. В то же время, такая коммуникация должна побуждать власти и местные общины усиливать резервную генерацию и защиту критической инфраструктуры.

Есть психологический и политический аспект. Подготовка к худшему сценарию может снизить шок при масштабных отключениях, а для международных партнеров такие предупреждения являются дополнительным аргументом для предоставления ПВО и энергетического оборудования. Однако важно, чтобы страх не стал заменой реальных действий: общество должно видеть конкретные результаты подготовки, а не только слышать прогнозы о "самой тяжелой зиме".

Чат-бот Copilot утверждает, что систематические предупреждения о сложной зиме преследуют практическую цель — заставить граждан, бизнес и общины заранее готовиться к возможным блекаутам. Речь идет о генераторах, зарядных станциях, запасах топлива, альтернативном отоплении и автономных источниках энергии. Государство не способно гарантировать защиту каждого энергообъекта от российских атак, поэтому устойчивость страны в значительной степени зависит от готовности людей.

В то же время, такая информационная кампания имеет психологический и политический эффект: если общество заранее готово к худшему сценарию, масштабные отключения не будут восприниматься как внезапный провал. Для международных партнеров это сигнал о необходимости усиливать помощь Украине — передавать ПВО, энергетическое оборудование и средства восстановления. Однако предупреждения будут оправданы только тогда, когда будут сопровождаться конкретными результатами подготовки, а не превращаться в источник паники.

В общем, все три версии ИИ убеждены, что жесткие предупреждения о возможных трудностях зимой следует рассматривать не как попытку испугать население, а как необходимый элемент военной реальности и ответственной коммуникации. В ситуации, когда Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру, общество должно заранее знать о потенциальных рисках и не полагаться на сценарий, в котором государство сможет гарантировать бесперебойную подачу света и тепла в любых обстоятельствах. В то же время реалистические предупреждения помогают избегать ложных ожиданий. Когда люди заранее понимают, что перебои могут продолжаться долго, они воспринимают кризис более спокойно и быстрее адаптируются к нему. В этом смысле подготовленное общество становится частью всеобщей оборонной способности государства, а гражданский тыл — не пассивным потребителем услуг, а активным участником противодействия последствиям войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что в случае договоренности между Украиной и Россией о прекращении воздушных ударов активная фаза войны может фактически завершиться. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.