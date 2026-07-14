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Чому народні депутати не воюють на передовій: в Раді здивували відповіддю

Народний депутат Павленко пояснив, чому парламентарі не воюють на фронті

14 липня 2026, 17:26
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Кречмаровская Наталия

Питання служби в армії народних депутатів виникало давно. Пересічні українці нерідко зауважують, що нардепів також варто було б відправити на передову. Підтримують таке рішення і самі парламентарі, однак не всі. 

Чому народні депутати не воюють на передовій: в Раді здивували відповіддю

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Юрій Павленко зазначив, що виступає за ухвалення закону, за яким парламентар повинен мати право служити в Збройних сил силах України та виконувати бойові завдання.

“Відповідний закон навіть був ухвалений у першому читанні ще в березні 2022 року, але так і не проголосований в цілому. Щобільше, я особисто навіть подавав відповідні правки до цілої низки законів, які приймалися по змінах мобілізації — поправки, щоб таке право у депутата було. На жаль, більшість його не підтримує”, — пояснив політик.

За його словами, є певна конституційна вимога до парламенту, як найвищого органу влади, конституційного та законодавчого.

В разі, якщо загинуть всі депутати, фактично не буде кому ухвалювати закони. І вибори неможливо провести, тому що воєнний стан і відповідно до норм Конституції вибори проводити заборонено, пояснив політик. А конституцію теж не можна змінювати під час воєнного стану, саме це і значиться в Головному законі України.

“Тому певним чином розумію логіку противників закону, який давав би право народним депутатам хоча б на громадських засадах бути в Збройних силах України. В когось там ще є політичні якісь там моменти”, — пояснив народний депутат. 

За його словами, якщо бачиш щоденно, що відбувається на лінії бойового зіткнення, в конкретній військовій частині, коли маєш прямий контакт з військовослужбовцем, то це інший рівень довіри. І після цього, на переконання парламентаря, це може посилити боєздатність та спроможність як конкретного солдата, так і Збройних сил та Сил оборони в цілому. 

“Відчувати, знати, переживати все, що сьогодні переживає солдат, народний депутат повинен. Навіть найгірший солдат сьогодні краще з погляду того, що він робить для збереження державності захисту незалежності, ніж найкращий чи найефективніший народний депутат України”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який фронт може відкрити Росія за версією штучного інтелекту.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=C4PJ3cmIF2g
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