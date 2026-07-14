Чому народні депутати не воюють на передовій: в Раді здивували відповіддю

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Кречмаровская Наталия
Питання служби в армії народних депутатів виникало давно. Пересічні українці нерідко зауважують, що нардепів також варто було б відправити на передову. Підтримують таке рішення і самі парламентарі, однак не всі.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Юрій Павленко зазначив, що виступає за ухвалення закону, за яким парламентар повинен мати право служити в Збройних сил силах України та виконувати бойові завдання.
За його словами, є певна конституційна вимога до парламенту, як найвищого органу влади, конституційного та законодавчого.
В разі, якщо загинуть всі депутати, фактично не буде кому ухвалювати закони. І вибори неможливо провести, тому що воєнний стан і відповідно до норм Конституції вибори проводити заборонено, пояснив політик. А конституцію теж не можна змінювати під час воєнного стану, саме це і значиться в Головному законі України.
За його словами, якщо бачиш щоденно, що відбувається на лінії бойового зіткнення, в конкретній військовій частині, коли маєш прямий контакт з військовослужбовцем, то це інший рівень довіри. І після цього, на переконання парламентаря, це може посилити боєздатність та спроможність як конкретного солдата, так і Збройних сил та Сил оборони в цілому.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який фронт може відкрити Росія за версією штучного інтелекту.