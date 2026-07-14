Почему народные депутаты не воюют на передовой: в Раде удивили ответом

Вопрос службы в армии народных депутатов возник давно. Рядовые украинцы нередко отмечают, что нардепов тоже следовало бы отправить на передовую. Поддерживают такое решение и сами парламентарии, но не все.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Юрий Павленко отметил, что выступает за принятие закона, согласно которому парламентарий должен иметь право служить в Вооруженных силах Украины и выполнять боевые задачи.

"Соответствующий закон даже был принят в первом чтении еще в марте 2022 года, но так и не проголосован в целом. Более того, я лично даже подавал соответствующие правки к целому ряду законов, которые принимались по изменениям мобилизации — поправки, чтобы такое право у депутата было. К сожалению, большинство его не поддерживает", — пояснил политик.

По его словам, есть определенное конституционное требование к парламенту, как высшему органу власти, конституционному и законодательному.

В случае, если погибнут все депутаты, фактически некому будет принимать законы. И выборы невозможно провести, потому что военное положение и в соответствии с нормами Конституции выборы проводить запрещено, объяснил политик. А конституцию тоже нельзя менять во время военного положения, именно это и значится в Главном законе Украины.

"Поэтому определенным образом понимаю логику противников закона, который давал бы право народным депутатам хотя бы на общественных началах быть в Вооруженных силах Украины. У кого-то там еще есть какие-то политические моменты", — пояснил народный депутат.

По его словам, если видишь ежедневно происходящее на линии боевого столкновения в конкретной воинской части, когда имеешь прямой контакт с военнослужащим, то это другой уровень доверия. И после этого, по мнению парламентария, это может усилить боеспособность и способность как конкретного солдата, так и Вооруженных сил и Сил обороны в целом.

"Испытывать, знать, переживать все, что сегодня переживает солдат, народный депутат должен. Даже самый плохой солдат сегодня лучше с точки зрения того, что он делает для сохранения государственности защиты независимости, чем лучший или самый эффективный народный депутат Украины", — подытожил политик.

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