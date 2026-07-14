Почему народные депутаты не воюют на передовой: в Раде удивили ответом

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Кречмаровская Наталия
Вопрос службы в армии народных депутатов возник давно. Рядовые украинцы нередко отмечают, что нардепов тоже следовало бы отправить на передовую. Поддерживают такое решение и сами парламентарии, но не все.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Юрий Павленко отметил, что выступает за принятие закона, согласно которому парламентарий должен иметь право служить в Вооруженных силах Украины и выполнять боевые задачи.
По его словам, есть определенное конституционное требование к парламенту, как высшему органу власти, конституционному и законодательному.
В случае, если погибнут все депутаты, фактически некому будет принимать законы. И выборы невозможно провести, потому что военное положение и в соответствии с нормами Конституции выборы проводить запрещено, объяснил политик. А конституцию тоже нельзя менять во время военного положения, именно это и значится в Главном законе Украины.
По его словам, если видишь ежедневно происходящее на линии боевого столкновения в конкретной воинской части, когда имеешь прямой контакт с военнослужащим, то это другой уровень доверия. И после этого, по мнению парламентария, это может усилить боеспособность и способность как конкретного солдата, так и Вооруженных сил и Сил обороны в целом.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой фронт может открыть Россия по версии искусственного интеллекта.