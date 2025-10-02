logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чому москвичам варто готуватися до блекауту: у Генштабі зробили інтригуючу заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому москвичам варто готуватися до блекауту: у Генштабі зробили інтригуючу заяву

Генерал-лейтенант Гнатов зазначив, що будь-яка дія росіян точно матиме протидію та переваги ворог не отримає

2 жовтня 2025, 13:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна знайде можливості та зброю, щоб зробити блекаут у Москві у відповідь на обстріл російських військ. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов.

Чому москвичам варто готуватися до блекауту: у Генштабі зробили інтригуючу заяву

Блекаут у Москві. Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що будь-яка дія противника матиме протидію та отримає симетричну відповідь.

"Абсолютно правильно все сказав президент, і ми знайдемо і можливості, знайдемо і зброю, і проведемо ці операції, вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги. Будь-яка дія точно матиме протидію", – наголосив командувач Генштабу.

За словами Гнатова, Україна "все добре зі зброєю", зокрема з далекобійною. Однак він визнав, що є невирішені питання щодо кількості, яка потрібна для того, щоб українська армія могла отримати перевагу над ворогом.

Зараз росіяни мають більше бойових літаків, але це не означає, що ворог може отримати перевагу і перемогти в повномасштабній війні.

"Точно така ж історія щодо решти зразків. У них більше ракет, наприклад, але ми по-іншому їх застосовуємо", – наголосив Андрій Гнатов.

Читайте також на порталі "Коментарі" — партнерам України не треба боятися реагувати на дії Росії так само, як і діє сама РФ. Зокрема, якщо РФ загрожує Києву блекаутом, то в Москві маємо розуміти, що теж можуть залишитися без світла. Про це під час прес-конференції заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, Росія визначає мету, щоб занурити Україну в "блекаут". Але, якщо Росія знищує і ставить за мету "блекауту" в Україні, і ставить цю мету кожної зими, то росіяни повинні розуміти, що подібне їх теж торкнеться.




