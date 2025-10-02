Почему москвичам стоит готовиться к блэкауту: в Генштабе сделали интригующее заявление

Украина найдет возможности и оружие, чтобы сделать блэкаут в Москве в ответ на обстрелы российских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов.

Блэкаут в Москве. Фото: из открытых источников

Он отметил, что любое действие противника будет иметь противодействие и получит симметричный ответ.

"Абсолютно правильно все сказал президент, и мы найдем и возможности, найдем и оружие, и проведем эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества. Любое действие будет точно иметь противодействие", – акцентировал командующий Генштаба.

По словам Гнатова, у Украины "все хорошо с оружием", в частности с дальнобойным. Однако он признал, что есть неразрешенные вопросы относительно количества, которое нужно для того, чтобы украинская армия могла получить преимущество над врагом.

Сейчас у россиян есть больше боевых самолетов, но это не означает, что враг может получить преимущество и победить в полномасштабной войне.

"Точно такая же история относительно остальных образцов. У них больше ракет, например, но мы по-другому их применяем", – отметил Андрей Гнатов.

Читайте также на портале "Комментарии" — партнерам Украины не надо бояться реагировать на действия России так же, как действует сама РФ. В частности, если РФ угрожает Киеву блэкаутом, то в Москве должны понимать, что тоже могут остаться без света. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, Россия определяет цель, чтобы погрузить Украину в "блэкаут". Но, если Россия уничтожает и ставит цель "блэкаута" в Украине, и ставит эту цель каждую зиму, то россияне должны понимать, что подобное их тоже коснется.



