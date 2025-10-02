Почему москвичам стоит готовиться к блэкауту: в Генштабе сделали интригующее заявление

Рубрики
Украина найдет возможности и оружие, чтобы сделать блэкаут в Москве в ответ на обстрелы российских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов.
Он отметил, что любое действие противника будет иметь противодействие и получит симметричный ответ.
По словам Гнатова, у Украины "все хорошо с оружием", в частности с дальнобойным. Однако он признал, что есть неразрешенные вопросы относительно количества, которое нужно для того, чтобы украинская армия могла получить преимущество над врагом.
Сейчас у россиян есть больше боевых самолетов, но это не означает, что враг может получить преимущество и победить в полномасштабной войне.
По словам президента, Россия определяет цель, чтобы погрузить Украину в "блэкаут". Но, если Россия уничтожает и ставит цель "блэкаута" в Украине, и ставит эту цель каждую зиму, то россияне должны понимать, что подобное их тоже коснется.