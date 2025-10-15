Чому мобільні вогневі групи стають неефективними проти дронів: що вигадали росіяни

Росія щодня збільшує кількість та якість своїх "Шахедів". Чому мобільні вогневі групи стають неефективними проти дронів? Як Україні захиститися від сотень "Шахедів" на добу? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Росіяни модернізують свої дрони

Військовий експерт і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко заявив в ефірі "24 Каналу", що дедалі частіше лунають заяви, що мобільні вогневі групи фактично не збивають дрони, а їхня ефективність падає. Однією з причин цього може бути інструментарій, який вони використовують. Противник модернізував свої засоби. Натомість Україні ще потрібно над цим працювати.

Росіяни збільшили дію своїх безпілотників. Вони підійняли їх на рівень 3-4 кілометри. У такому випадку великокаліберний, зенітний кулемет чи артилерія – не розв'яжуть цю проблему. Засоби, які мають мобільні групи є недостатніми. Уже знайдені підходи пов'язані з дронами-винищувачами, ухвалили рішення, що нам потрібно мати вертолітний загін. Так роблять росіяни, коли ми посилаємо свої ударні дрони до Москви. Вони підіймають загони вертольотів, які летять зграєю та здійснюють вплив на наші засоби.

"На це теж треба реагувати, уже є напрацювання, які пов'язані з тим, що дронами можна збивати ворожі гелікоптери", – зауважив Ігор Романенко.

Експерт наголосив, для того, щоб бути більш ефективними нам потрібно працювати над зброєю, яку ми застосовуємо, здійснювати навчання особового складу. Важливо, щоб це була системна робота за усіма складовими. Мовиться про протиповітряну, протиракетну оборони, зміцнення та підняття цього потенціалу.

На знищення одного "Шахеда" може знадобитися від 3 до 6 дронів-перехоплювачів

Експерт з авіації Костянтин Криволап зазначив в ефірі каналу "ТСН", що країна-агресор справді постійно нарощує виробництво "Шахедів" і вдосконалює їх. Якщо у червні окупанти випускали до 90 дронів на добу, то до кінця 2025 року ця цифра може зрости до 200. Крім того, нові версії безпілотників стають все більш стійкими до українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Україна почала впроваджувати новітні дрони-перехоплювачі, зокрема "Sting", які за допомогою штучного інтелекту можуть ефективно вражати "Шахеди". Однак, за словами Криволапа, вони не є панацеєю.

"Виробництво ще недостатнє для того, щоб перекрити всі питання. Крім того, він може діяти не на всіх висотах", — зауважив експерт.

Експерт додав, що на знищення одного "Шахеда" може знадобитися від 3 до 6 дронів-перехоплювачів, що робить такий захист доволі ресурсним.

Криволап переконаний, що ставка виключно на дрони-перехоплювачі є помилковою. На його думку, найефективнішим рішенням є створення комплексної системи, де ключову роль відіграватиме легкомоторна авіація.

"Всі зосередилися на дронах-перехоплювачах. Думають, що вони врятують нас від „Шахедів“. Я впевнений, що такого, на жаль, не буде. Все одно доведеться застосовувати легкомоторну авіацію", — наголосив він.

За його задумом, саме легкі літаки могли б збивати "Шахеди" ще на підльоті до міст, а дрони-перехоплювачі з мобільних груп вже "зачищали" б ті поодинокі цілі, що прорвалися.

