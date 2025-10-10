Дрони масово атакують РФ: у Москві ухвалили рішення йти на радикальні заходи

Російські військові не вигадали нічого ефективнішого, ніж почати відключати мобільні мережі в десятках регіонів, щоб зупинити шквал атак українських безпілотників. Цей крок змушує росіян дедалі більше відчувати наслідки війни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише Forbes.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що через масові відключення інтернету російська регіональна влада розширює громадські мережі Wi-Fi і публікує інтерактивні карти нових точок доступу у великих містах. Російські чиновники заявили, що ці мережі призначені для забезпечення безпеки громадян.

"Цей крок наголошує, наскільки глибоко перебої зі зв'язком проникли у повсякденне життя, змушуючи уряд шукати шляхи для обходу власних обмежень", — йдеться у публікації.

Аналітик з питань безпеки Джейсон Джей Смарт розповів виданню, що регіональна влада тепер відключає або обмежує передачу мобільних даних під час рейдів у десятках областей, що призводить до віялових відключень та збільшення затримок, оскільки трафік змушений проходити за меншою кількістю маршрутів. У червні-липні після операції "Павутина" відключення були практично по всій країні.

При цьому деякі експерти стверджують, що логіка відключення інтернету в Москві пов'язана не лише із захистом від дронів, а й із контролем інформації.

"Росія вимикає інтернет під час тривоги з використанням дронів, це, найімовірніше, не тільки для того, щоб завадити громадянам вести пряму трансляцію атаки, а й для того, щоб завадити українцям використовувати мережу", — пояснив Хайнер Філіп, інженер Technology United for Ukraine.

