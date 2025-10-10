logo

BTC/USD

121606

ETH/USD

4368.59

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Дроны массово атакуют РФ: в Москве приняли решение идти на радикальные меры
commentss НОВОСТИ Все новости

Дроны массово атакуют РФ: в Москве приняли решение идти на радикальные меры

Forbes пишет о том, что Россия массово отключает Интернет, чтобы спастись от украинских дронов

10 октября 2025, 09:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские военные не придумали ничего более эффективнее, чем начать отключать мобильные сети в десятках регионов, чтобы остановить шквал атак украинских беспилотников. Данный шаг вынуждает россиян всё сильнее ощущать последствия войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

Дроны массово атакуют РФ: в Москве приняли решение идти на радикальные меры

Дрон. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что из-за массовых отключений интернета российские региональные власти расширяют общественные сети Wi-Fi и публикуют интерактивные карты новых точек доступа в крупных городах. Российские чиновники заявили, что эти сети предназначены для "обеспечения безопасности граждан".

"Этот шаг подчёркивает, насколько глубоко перебои со связью проникли в повседневную жизнь, вынуждая правительство искать пути для обхода собственных ограничений", — говорится в публикации.

Аналитик по вопросам безопасности Джейсон Джей Смарт рассказал изданию, что региональные власти теперь отключают или ограничивают передачу мобильных данных во время рейдов в десятках областей, что приводит к веерным отключениям и увеличению задержек, поскольку трафик вынужден проходить по меньшему количеству маршрутов. В июне-июле после операции "Паутина" отключения были практически по всей стране.

При этом некоторые эксперты утверждают, что логика отключения интернета в Москве связана не только с защитой от дронов, но и с контролем информации.

"Россия отключает интернет во время тревоги с использованием дронов, это, скорее всего, не только для того, чтобы помешать гражданам вести прямую трансляцию атаки, но и для того, чтобы помешать украинцам использовать сеть", — объяснил Хайнер Филипп, инженер Technology United for Ukraine.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год: получит ли что-то Украина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.forbes.com/sites/davidkirichenko/2025/10/09/russia-is-shutting-down-its-own-internet-to-stop-ukrainian-drones/?ss=aerospace-defense
Теги:

Новости

Все новости