Дроны массово атакуют РФ: в Москве приняли решение идти на радикальные меры

Российские военные не придумали ничего более эффективнее, чем начать отключать мобильные сети в десятках регионов, чтобы остановить шквал атак украинских беспилотников. Данный шаг вынуждает россиян всё сильнее ощущать последствия войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

Дрон. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что из-за массовых отключений интернета российские региональные власти расширяют общественные сети Wi-Fi и публикуют интерактивные карты новых точек доступа в крупных городах. Российские чиновники заявили, что эти сети предназначены для "обеспечения безопасности граждан".

"Этот шаг подчёркивает, насколько глубоко перебои со связью проникли в повседневную жизнь, вынуждая правительство искать пути для обхода собственных ограничений", — говорится в публикации.

Аналитик по вопросам безопасности Джейсон Джей Смарт рассказал изданию, что региональные власти теперь отключают или ограничивают передачу мобильных данных во время рейдов в десятках областей, что приводит к веерным отключениям и увеличению задержек, поскольку трафик вынужден проходить по меньшему количеству маршрутов. В июне-июле после операции "Паутина" отключения были практически по всей стране.

При этом некоторые эксперты утверждают, что логика отключения интернета в Москве связана не только с защитой от дронов, но и с контролем информации.

"Россия отключает интернет во время тревоги с использованием дронов, это, скорее всего, не только для того, чтобы помешать гражданам вести прямую трансляцию атаки, но и для того, чтобы помешать украинцам использовать сеть", — объяснил Хайнер Филипп, инженер Technology United for Ukraine.

