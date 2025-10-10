Дроны массово атакуют РФ: в Москве приняли решение идти на радикальные меры

Рубрики
Кравцев Сергей
Российские военные не придумали ничего более эффективнее, чем начать отключать мобильные сети в десятках регионов, чтобы остановить шквал атак украинских беспилотников. Данный шаг вынуждает россиян всё сильнее ощущать последствия войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.
Дрон. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что из-за массовых отключений интернета российские региональные власти расширяют общественные сети Wi-Fi и публикуют интерактивные карты новых точек доступа в крупных городах. Российские чиновники заявили, что эти сети предназначены для "обеспечения безопасности граждан".
Аналитик по вопросам безопасности Джейсон Джей Смарт рассказал изданию, что региональные власти теперь отключают или ограничивают передачу мобильных данных во время рейдов в десятках областей, что приводит к веерным отключениям и увеличению задержек, поскольку трафик вынужден проходить по меньшему количеству маршрутов. В июне-июле после операции "Паутина" отключения были практически по всей стране.
При этом некоторые эксперты утверждают, что логика отключения интернета в Москве связана не только с защитой от дронов, но и с контролем информации.
