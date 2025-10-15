Почему мобильные огневые группы становятся неэффективными против дронов: что придумали россияне

Россия ежедневно увеличивает количество и качество своих "Шахедов". Почему мобильные огневые группы становятся неэффективными против дронов? Как Украине защититься от сотен "Шахедов" в сутки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Россияне модернизируют свои дроны

Военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко заявил в эфире "24 Канала", что все чаще раздаются заявления, что мобильные огневые группы фактически не сбивают дроны, а их эффективность падает. Одной из причин может быть инструментарий, который они используют. Противник модернизировал свои средства. Украине еще нужно над этим работать.

Россияне увеличили действие своих беспилотников. Они подняли их на уровень 3-4 км. В таком случае крупнокалиберный, зенитный пулемет или артиллерия не решат эту проблему. Средства, имеющие мобильные группы, недостаточны. Уже найденные подходы, связанные с дронами-истребителями, приняли решение, что нам нужно иметь вертолетный отряд. Так поступают россияне, когда мы посылаем свои ударные дроны в Москву. Они поднимают отряды вертолетов, летящих стаей и оказывающих влияние на наши средства.

"На это тоже нужно реагировать, уже есть наработки, связанные с тем, что дронами можно сбивать вражеские вертолеты", – отметил Игорь Романенко.

Эксперт подчеркнул, для того, чтобы быть более эффективными, нам нужно работать над применяемым оружием, осуществлять обучение личного состава. Важно, чтобы это была системная работа по всем составляющим. Речь идет о противовоздушной, противоракетной обороне, укреплении и поднятии этого потенциала.

На уничтожение одного "Шахеда" может потребоваться от 3 до 6 дронов-перехватчиков

Эксперт по авиации Константин Криволап отметил в эфире канала "ТСН", что страна-агрессор действительно постоянно наращивает производство "Шахедов" и совершенствует их. Если в июне оккупанты выпускали до 90 дронов в сутки, то к концу 2025 года эта цифра может возрасти до 200. Кроме того, новые версии беспилотников становятся все более устойчивыми к украинским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Украина начала внедрять новейшие дроны-перехватчики, в частности Sting, которые с помощью искусственного интеллекта могут эффективно поражать Шахеды. Однако, по словам Криволапа, они не панацея.

"Производство еще недостаточно для того, чтобы перекрыть все вопросы. Кроме того, он может действовать не на всех высотах", – отметил эксперт.

Эксперт добавил, что на уничтожение одного "Шахеда" может потребоваться от 3 до 6 дронов-перехватчиков, что делает такую защиту достаточно ресурсной.

Криволап убежден, что ставка исключительно на дроны-перехватчики ошибочна. По его мнению, наиболее эффективным решением является создание комплексной системы, где ключевую роль будет играть легкомоторная авиация.

"Все сосредоточились на дронах-перехватчиках. Думают, что они спасут нас от Шахедов. Я уверен, что такого, к сожалению, не будет. Все равно придется применять легкомоторную авиацию", – подчеркнул он.

По его замыслу, именно легкие самолеты могли бы сбивать "Шахеды" еще на подлете к городам, а дроны-перехватчики из мобильных групп уже "зачищали" бы прорвавшиеся одиночные цели.

