“Чому мій чоловік загинув, а хтось гуляє”: дружина військового про біль свят

Дружина українського військовослужбовця Маріна Сахарова поділилася власним досвідом переживання свят під час війни, зазначивши, що для багатьох жінок ці дні стають не радістю, а серйозним психологічним випробуванням.

Дружина загиблого військового України про свята

За її словами, у період свят вона відчувала сильний емоційний тиск, який посилювався через атмосферу навколо. Новорічні та різдвяні зустрічі, День святого Валентина, сімейні зібрання — усе це викликало внутрішній дискомфорт і навіть біль. Додатково на це впливали соціальні мережі, телебачення та звичайні сцени на вулицях, де люди проводять час із родинами чи парами.

Жінка зізнається, що в такі моменти у неї виникало відчуття заздрості, яке супроводжувалося складними внутрішніми переживаннями. Вона підкреслює, що ці емоції не були спрямовані на бажання зла іншим, а швидше пов’язані з болем через власну втрату та неможливість повернути минуле. Водночас разом із цими думками з’являлося відчуття провини за власні емоції.

За словами Сахарової, це поєднання болю, заздрості та внутрішнього осуду створювало надзвичайно важкий психологічний стан, через що вона навіть почала боятися наближення свят.

Вона зазначає, що з часом цей стан став менш інтенсивним, однак підкреслює: для багатьох жінок, які втратили близьких або чекають їх із війни, подібні відчуття залишаються актуальними й сьогодні.

Маріна Сахарова звернулася до тих, хто переживає схожі емоції, наголосивши, що у такі дні не обов’язково змушувати себе святкувати. Вона підкреслює, що дозволити собі сум, сльози або просто спокійно прожити день — це нормальна реакція в умовах війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Кузнєцов провів у російському полоні понад три роки та пережив системні катування і психологічний тиск.