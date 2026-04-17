"Почему мой муж погиб, а кто-то гуляет": жена военного о боли праздников

Жена украинского военнослужащего Марина Сахарова поделилась своим опытом переживания праздников во время войны, отметив, что для многих женщин эти дни становятся не радостью, а серьезным психологическим испытанием.

Жена погибшего военного Украины о праздниках

По ее словам, в период праздников она испытывала сильное эмоциональное давление, которое усиливалось из-за атмосферы вокруг. Новогодние и рождественские встречи, День святого Валентина, семейные собрания – все это вызвало внутренний дискомфорт и даже боль. Дополнительно влияли социальные сети, телевидение и обычные сцены на улицах, где люди проводят время с семьями или парами.

Женщина признается, что в такие моменты у нее возникало чувство зависти, сопровождавшееся сложными внутренними переживаниями. Она подчеркивает, что эти эмоции не были направлены на желание зла другим, а скорее связаны с болью из-за собственной утраты и невозможности вернуть прошлое. В то же время, вместе с этими мыслями появлялось чувство вины за собственные эмоции.

По словам Сахаровой, это сочетание боли, зависти и внутреннего порицания создавало чрезвычайно тяжелое психологическое состояние, из-за чего она даже начала бояться приближения праздников.

Она отмечает, что со временем это состояние стало менее интенсивным, однако подчеркивает: для многих женщин, потерявших близких или ожидающих их с войны, подобные ощущения остаются актуальными и сегодня.

Марина Сахарова обратилась к тем, кто испытывает схожие эмоции, подчеркнув, что в такие дни не обязательно заставлять себя праздновать. Она подчеркивает, что позволить себе грусть, слезы или просто спокойно прожить день – это нормальная реакция в условиях войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Кузнецов провел в плену более трех лет и пережил системные пытки и психологическое давление.