Чому мирні переговори з Росією зараз неможливі: що змусить Путіна закінчити війну

Ідея відновлення мирних переговорів між Україною та Росією залишається малореалістичною, доки Кремль не змінить свою позицію щодо війни. Таку думку висловив політолог Олег Лісний, коментуючи перспективи дипломатичного процесу після зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Олег Лісний в коментарі "24 каналу" заявив, що нинішня пауза в переговорах пояснюється не відсутністю дипломатичних майданчиків, а небажанням Москви вести конструктивний діалог. Лісний переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє жодної готовності до компромісу.

"Я є прихильником того, що Путін або російська делегація не мають приходити по добрій волі на перемовини. Вони мають бути примушені прийти на них для того, щоб говорити конструктивно", — сказав політолог.

За його словами, реальних мирних переговорів не слід очікувати, якщо вважати Путіна "хорошим хлопцем", який нібито хоче закінчення війни, але на своїх умовах.

"Очільник Кремля насправді хоче капітуляції і знищення України, тоді, в його розумінні, це буде мир. А в нашому – це апелювання до справедливості, до міжнародного права, про яке вже ніхто не згадує дуже давно або фрагментарно. Ми не нападали, як каже Путін, разом із Заходом на Росію. Це навпаки Росія на нас напала, і це сталося не понад чотири роки тому, а набагато раніше", – зауважив Лісний.

Лісний також звернув увагу, що Росія продовжує ескалацію війни, а це свідчить про відсутність намірів припиняти бойові дії найближчим часом. Саме тому він скептично оцінює оптимістичні прогнози окремих західних медіа щодо швидкого відновлення переговорів. Політолог підсумував, що ключовою умовою для реальних переговорів залишається посилення тиску на Кремль, адже лише за таких обставин Москва може погодитися на предметний діалог щодо завершення війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, щополітолог Олег Лісний пояснив, як Путін перевіряв реакцію НАТО завдяки російській ракеті, яка залетіла на територію Польщі.