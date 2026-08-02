Почему мирные переговоры с Россией сейчас невозможны: что заставит Путина закончить войну

Идея возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией остается малореалистичной, пока Кремль не изменит свою позицию по поводу войны. Такое мнение высказал политолог Олег Лесный, комментируя перспективы дипломатического процесса после встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Олег Лесный в комментарии "24 канала" заявил, что нынешняя пауза в переговорах объясняется не отсутствием дипломатических площадок, а нежеланием Москвы вести конструктивный диалог. Лесный уверен, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует никакой готовности к компромиссу.

"Я являюсь сторонником того, что Путин или российская делегация не должны приходить по доброй воле на переговоры. Они должны быть принуждены прийти на них для того, чтобы говорить конструктивно", — сказал политолог.

По его словам, реальных мирных переговоров не следует ожидать, если считать Путина "хорошим парнем", который якобы хочет окончания войны, но на своих условиях.

"Глава Кремля на самом деле хочет капитуляции и уничтожения Украины, тогда, в его понимании, это будет мир. А в нашем – это апеллирование к справедливости, к международному праву, о котором уже никто не упоминает слишком давно или фрагментарно. Мы не нападали, как говорит Путин, вместе с Западом на Россию. Это наоборот Россия на нас напала, и это произошло не более четырех лет назад, а гораздо раньше", – отметил Лесный.

Лесный также обратил внимание, что Россия продолжает эскалацию войны, что свидетельствует об отсутствии намерений прекращать боевые действия в ближайшее время. Именно поэтому он скептически оценивает оптимистичные прогнозы отдельных западных медиа по поводу быстрого возобновления переговоров. Политолог подытожил, что ключевым условием для реальных переговоров остается усиление давления на Кремль, ведь только при таких обстоятельствах Москва может согласиться на предметный диалог по завершению войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политолог Олег Лесный объяснил, как Путин проверял реакцию НАТО благодаря российской ракете, залетевшей на территорию Польши.