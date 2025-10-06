Чому кількість уражень ворожих цілей ЗСУ суттєво знизилася: що вигадали росіяни

Рубрики
Кравцев Сергей
Російські ракети та "шахеди" все частіше досягаю своєї цілі в Україні. Чому кількість уражень ворожих цілей ЗСУ суттєво знизилася? Чи справді росіяни покращили свої "шахеди"? Видання "Коментарі" розбиралося в цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт Антон Міхненко заявив в ефірі Radio NV, що Росія модернізує свої ракети та покращує їхні можливості, тому європейські партнери України повинні розуміти, що українцям теж потрібне вдосконалення та сучасніше озброєння.
За його словами, у відсотковому відношенні кількість поразок таких ракет, як "Калібр" та "Кинжал", знизилася з 30% до 6%.
Крім того, Міхненко наголосив, що це поштовх і для наших партнерів – для розвитку власного озброєння.
Оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков заявив в ефірі каналу "КИЇВ24", що російські окупанти модифікували "Шахеди", завдяки чому дрони тепер можуть змінювати цілі для удару під час польоту.
Кушніков зазначив, що такі дрони складно відрізнити від інших модифікацій "Шахедів", оскільки вони майже не мають зовнішніх відмінностей. Проте, за його словами, СБУ має цілий комплекс засобів протидії, здатних знищувати безпілотники різних типів.
Експерт заявив, що українські захисники вже збили один із таких модернізованих "Шахедів" у червні цього року в Сумській області. Завдяки цьому вдалося вивчити конструкцію дрону.
