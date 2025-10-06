logo_ukra

Війна з Росією Чому кількість уражень ворожих цілей ЗСУ суттєво знизилася: що вигадали росіяни
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому кількість уражень ворожих цілей ЗСУ суттєво знизилася: що вигадали росіяни

У відсотковому відношенні кількість поразок російських ракет скоротилася з 30% до 6%

6 жовтня 2025, 09:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські ракети та "шахеди" все частіше досягаю своєї цілі в Україні. Чому кількість уражень ворожих цілей ЗСУ суттєво знизилася? Чи справді росіяни покращили свої "шахеди"? Видання "Коментарі" розбиралося в цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Чому кількість уражень ворожих цілей ЗСУ суттєво знизилася: що вигадали росіяни

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Противник удосконалюється

Військовий експерт Антон Міхненко заявив в ефірі Radio NV, що Росія модернізує свої ракети та покращує їхні можливості, тому європейські партнери України повинні розуміти, що українцям теж потрібне вдосконалення та сучасніше озброєння.

"Росіяни покращили можливості "Кинджалів" і "Калібрів". Вони почали більше маневрувати, використовувати різні підходи для того, щоб ухилятися від наших ракет та систем протиповітряної оборони. Це факт", — сказав експерт.

За його словами, у відсотковому відношенні кількість поразок таких ракет, як "Калібр" та "Кинжал", знизилася з 30% до 6%.

"Противник удосконалюється, так само і нам потрібно вдосконалюватися. Костяком нашої системи протиповітряної оборони (ППО) проти таких засобів є Patriot. І тому наші партнери і в Європі, і в США повинні усвідомлювати, що Росія модернізується. І відповідно, нам потрібні ракети більш сучасні. А наші партнери мають такі ракети, тому що ми отримуємо не останні версії ракет, тому що ми отримуємо не останні версії ракет, тому що ми отримуємо не останні версії ракет, — тому ми отримуємо не останні версії ракет, — тому ми отримуємо не останні версії ракет", — сказав він.

Крім того, Міхненко наголосив, що це поштовх і для наших партнерів – для розвитку власного озброєння.

"Вони повинні розуміти, що нам потрібно передавати не те, що у них лежить на складах, а в тому числі й ті речі, які створюються, як то кажуть, з коліс і мають бути випробувані в ході бойових дій. Тільки так можна підтвердити їхню якість", — зазначив експерт.

Нові дрони росіян складно відрізнити від інших модифікацій "Шахедів"

Оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков заявив в ефірі каналу "КИЇВ24", що російські окупанти модифікували "Шахеди", завдяки чому дрони тепер можуть змінювати цілі для удару під час польоту.

"Що стосується цієї модифікації, то це модель МС-236, яка була розроблена з можливістю керувати дроном безпосередньо під час польоту. Це дає оператору можливість вибирати цілі, скасовувати атаку або перенаправляти безпілотник на резервні об'єкти", — висловився експерт.

Кушніков зазначив, що такі дрони складно відрізнити від інших модифікацій "Шахедів", оскільки вони майже не мають зовнішніх відмінностей. Проте, за його словами, СБУ має цілий комплекс засобів протидії, здатних знищувати безпілотники різних типів.

Експерт заявив, що українські захисники вже збили один із таких модернізованих "Шахедів" у червні цього року в Сумській області. Завдяки цьому вдалося вивчити конструкцію дрону.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи закриє Захід небо над Україною: як це виглядатиме насправді.




