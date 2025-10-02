Закроет ли Запад небо над Украиной: как это будет выглядеть в реальности

Появилась информация, что НАТО рассматривает возможность закрыть небо над частью Украины. Сначала речь идет о Западе, а затем действие соглашения может быть распространено на Киев. Действительно ли до такого решения могут прийти партнеры? Почему оно не было принято еще в 2022 году, когда Киев буквально умолял об этом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Закрытие неба над Украиной

Вокруг темы закрытия неба над Украиной много вопросов

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак так прокомментировал ситуацию:

"Действительно, с 2022 года от Украины поступают просьбы к европейцам – закрыть небо над Украиной. Однако они до сих пор не решились из-за нежелания создать эскалацию из РФ. С 2022-го они боятся, что это будет следующая ступень, которая может привести к применению Россией ядерного оружия, мол, будет ядерный удар по Вашингтону, Лондону, Парижу и так далее. Сейчас это уже даже не вторая или третья, а может уже даже 24 попытка хотя бы частично закрыть небо над Украиной. В начале войны шла речь о том, чтобы закрыть небо над всей Украиной, включая границы 1991 года, чтобы РФ не применяла авиацию, а исключительно воевала на земле. Однако для европейцев это был неприемлемый вариант. Сейчас ведутся разговоры, чтобы закрыть небо над западной Украиной. То есть речь не идет даже о том, чтобы отступить 100–150 км от линии разграничения. Речь идет только о западных, безопасных, тыловых регионах, где могут патрулировать небо европейские самолеты".

По словам эксперта, главная логика состоит в том, что патрулировать будут ночью, когда есть сигнал воздушной тревоги, когда есть информация о пусках именно крылатых ракет. И здесь Иван Ступак акцентирует, то есть вылеты будут, когда есть угроза именно крылатых ракет, не беспилотников, не баллистики, потому что эти самолеты не могут сбивать баллистические ракеты. Для того, чтобы сбивать с F-16 или с F-35 "шахеды", это очень дорогое удовольствие. Поэтому, скорее всего, будут сбивать исключительно крылатые ракеты, типа Калибр, Х и так далее. Стоимость часа полета одного самолета F-16 22 тысячи евро. Поэтому можно понимать, что бюджет там будет достаточно серьезный.

"Теперь главное объяснение, почему европейцы так не могут решиться на этот шаг. Нет никаких гарантий, что эти пилоты не погибнут в этой войне. Никто из европейских лидеров не хочет получать гробы со своими согражданами из Украины и, чтобы эти гробы везли, например, в направлении Марселя, Лиона, Сен-Тропе, Бирмингема, Лондона или Баден-Бадена, потому что, как объяснить своим согражданам, какого черта эти пилоты делали в Украине. Это точно означает проиграть следующие парламентские, президентские или какие-то региональные выборы. Поэтому сейчас возникает большой вопрос, как совершить безопасное небо над Украиной и в то же время не провоцировать Россию на удар ядерным оружием и не допустить гибели собственных пилотов. Где их размещать? На территории Украины? Это стремно, потому что любой баллистический удар по Винницкой или Киевской областям и пилоты погибнут вместе с самолетами. Разместить в Молдове на аэродроме в Макулешты, как вариант, но согласится ли на это Молдова? Не будет ли нанесен по этому аэродрому удар со стороны РФ. Здесь нужно позаботиться о защите, разместить Петриоты. Есть много других вопросов. Поэтому, как вариант, разместить эти самолеты в Румынии, Польше, чтобы время подлета было минимальным – 15-20 минут, если мы говорим о Румынии. И территория будет защищена. Вот вокруг этого сейчас и ведутся активные дискуссии", – подытожил Иван Ступак.

Если решение будет принято, мы сможем уплотнить оборону в других местах

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что такие решения, как закрытие неба над Украиной, вызывают оживленные дискуссии, потому что всегда упираются в политическую волю.

"В 2022 году такого желания и такой воли у партнеров не было. Если такая воля будет сейчас – решение будет принято. Если решение будет принято, то вопрос перейдет в плоскость практической реализации. НАТО может перехватывать крылатые ракеты над западными районами Украины, что позволит перебросить оттуда часть комплексов ПВО и уплотнить оборону в других местах", – отметил эксперт.

