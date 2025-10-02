Чи закриє Захід небо над Україною: як це буде виглядати в реальності

З'явилася інформація, що НАТО нібито розглядає можливість закрити небо над частиною України. Спершу йде мова про Захід, а потім дію угоди можуть поширити на Київ. Чи справді до такого рішення можуть дійти партнери? Чому воно не було прийнято ще у 2022 році, коли Київ буквально благав про це? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Закриття неба над Україною

Навколо теми закриття неба над Україною є багато питань

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак так прокоментував ситуацію:

"Справді з 2022 року від України надходять прохання до європейців – закрити небо над Україною. Проте вони досі не наважилися через небажання створити ескалацію з РФ. З 2022-го вони бояться, що це буде наступна сходинка, яка може призвести до застосування Росією ядерної зброї, мовляв буде ядерний удар по Вашингтону, Лондону, Парижу і так далі. Зараз це вже навіть не друга чи третя, а може вже навіть 24 спроба хоча б частково закрити небо над Україною. На початку війни йшла мова про те, щоб закрити небо над всією Україною, включно з кордонами 1991 року, щоб РФ не застосовувала авіацію, а виключно воювала на землі. Проте для європейців це був неприйнятний варіант. Зараз ведуться розмови про те, щоб закрити небо над західною Україною. Тобто мова не йде навіть про те, щоб відступити 100-150 км від лінії розмежування. Мова лише про західні, безпечні, тилові регіони, де можуть патрулювати небо європейські літаки".

За словами експерта, головна логіка полягає у тому, що патрулювати будуть вночі, коли є сигнал повітряної тривоги, коли є інформація про пуски саме крилатих ракет. І тут Іван Ступак акцентує, тобто вильоти будуть, коли є загроза саме крилатих ракет, не безпілотників, не балістики, бо ці літаки не можуть збивати балістичні ракети. А, щоб збивати з F-16 чи з F-35 "шахеди", то це дуже коштовне задоволення. Тому швидше за все будуть збивати виключно крилаті ракети, типу Калібр, Х і так далі. Вартість години польоту одного літака F-16 22 тисячі євро. Тому можна розуміти що бюджет там буде досить серйозний.

"Тепер головне пояснення, чому європейці так не можуть наважитися на цей крок. Немає жодних гарантій, що ці пілоти не загинуть у цій війні. Ніхто з європейських лідерів не хоче отримувати труни зі своїми співгромадянами з України і, щоб ці труни везли, наприклад, у напрямку Марселю, Ліону, Сен-тропе, Бірмінгему, Лондону або Баден-Бадену, бо, як пояснити своїм співгромадянам, якого дідька ці пілоти робили в Україні, чому вони загинули в Україні. Це точно означає програти наступні парламентські, президентські, або якісь регіональні вибори. Тому зараз виникає велике питання, як зробити безпечне небо над Україною і в той же час не провокувати Росію на удар ядерною зброєю і не допустити загибелі власних пілотів. Де їх розміщувати? На території України? Це стрьомно, бо будь-який балістичний удар по Вінницькій чи Київській областях і пілоти загинуть разом з літаками. Розмістити в Молдові на аеродромі в Макулешти, як варіант, але чи погодиться на це Молдова? Чи не буде завдано по цьому аеродрому удару з боку РФ. Тут треба подбати про захист, розмістити Петріоти. Є багато інших питань. Тому, як варіант, розмістити ці літаки у Румунії, Польщі, щоб час підльоту був мінімальний – 15-20 хвилин, якщо ми говоримо про Румунію. І територія буде захищена. От навколо цього зараз і точаться активні дискусії", – підсумував Іван Ступак.

Якщо рішення буде ухвалене, ми зможемо ущільнити оборону в інших місцях

Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що такі рішення, як закриття неба над Україною, викликають жваві дискусії, бо завжди впираються у політичну волю.

"У 2022 році такого бажання й такої волі у партнерів не було. Якщо така воля буде зараз – рішення буде ухвалене. Якщо рішення буде ухвалене, то питання перейде у площину практичної реалізації. НАТО може перехоплювати крилаті ракети над західними районами України, що дозволить нам перекинути звідти частину комплексів ППО та ущільнити оборону в інших місцях", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ЄС знову бояться злити Росію: що тепер говорять про "стіну дронів".



