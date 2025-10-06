Почему число поражений вражеских целей ВСУ существенно снизилось: что придумали россияне

Рубрики
Кравцев Сергей
Российские ракеты и "шахеды" все чаще достигаю своей цели в Украине. Почему число поражений вражеских целей ВСУ существенно снизилось? Действительно ли россияне улучшили свои "шахеды"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Антон Михненко заявил в эфире Radio NV, что Россия модернизирует свои ракеты и улучшает их возможности, поэтому европейские партнеры Украины должны понимать, что украинцам тоже нужно усовершенствование и более современное вооружение.
По его словам, в процентном отношении количество поражения таких ракет, как "Калибр" и "Кинжал", снизилось с 30% до 6%.
Кроме того, Михненко подчеркнул, что это толчок и для наших партнеров — для развития собственного вооружения.
Обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников заявил в эфире канала "КИЕВ24", что российские оккупанты модифицировали "Шахеды", благодаря чему дроны теперь могут менять цели для удара прямо во время полета.
Кушников отметил, что такие дроны сложно отличить от других модификаций "Шахедов", так как они почти не имеют внешних отличий. Тем не менее, по его словам, у СБУ есть целый комплекс средств противодействия, способных уничтожать беспилотники различных типов.
Эксперт заявил, что украинские защитники уже сбили один из таких модернизированных "Шахедов" в июне этого года в Сумской области. Благодаря этому удалось изучить конструкцию дрона.
