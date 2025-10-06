Почему число поражений вражеских целей ВСУ существенно снизилось: что придумали россияне

Российские ракеты и "шахеды" все чаще достигаю своей цели в Украине. Почему число поражений вражеских целей ВСУ существенно снизилось? Действительно ли россияне улучшили свои "шахеды"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Противник совершенствуется

Военный эксперт Антон Михненко заявил в эфире Radio NV, что Россия модернизирует свои ракеты и улучшает их возможности, поэтому европейские партнеры Украины должны понимать, что украинцам тоже нужно усовершенствование и более современное вооружение.

"Россияне, улучшили возможности "Кинжалов" и "Калибров". Они начали больше маневрировать, использовать различные подходы для того, чтобы уклоняться от наших ракет и систем противовоздушной обороны. Это факт", — сказал эксперт.

По его словам, в процентном отношении количество поражения таких ракет, как "Калибр" и "Кинжал", снизилось с 30% до 6%.

"Противник совершенствуется, так же и нам нужно совершенствоваться. Костяком нашей системы противовоздушной обороны (ПВО) против таких средств является Patriot. И поэтому наши партнеры и в Европе, и в США должны осознавать, что Россия модернизируется. И соответственно, нам нужны ракеты более современные. А наши партнеры имеют такие ракеты, потому что мы получаем не последние версии ракет, которые применяются в системе ПВО Patriot", — пояснил эксперт.

Кроме того, Михненко подчеркнул, что это толчок и для наших партнеров — для развития собственного вооружения.

"Они должны понимать, что нам нужно передавать не то, что у них лежит на складах, а в том числе и те вещи, которые создаются, как говорится, с колес и должны быть испытаны в ходе боевых действий. Только так можно подтвердить их качество", — отметил эксперт.

Новые дроны россиян сложно отличить от других модификаций "Шахедов"

Обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников заявил в эфире канала "КИЕВ24", что российские оккупанты модифицировали "Шахеды", благодаря чему дроны теперь могут менять цели для удара прямо во время полета.

"Что касается этой модификации, то это модель МС-236, которая была разработана с возможностью управлять дроном непосредственно во время полета. Это дает оператору возможность выбирать цели, отменять атаку или перенаправлять беспилотник на резервные объекты", — высказался эксперт.

Кушников отметил, что такие дроны сложно отличить от других модификаций "Шахедов", так как они почти не имеют внешних отличий. Тем не менее, по его словам, у СБУ есть целый комплекс средств противодействия, способных уничтожать беспилотники различных типов.

Эксперт заявил, что украинские защитники уже сбили один из таких модернизированных "Шахедов" в июне этого года в Сумской области. Благодаря этому удалось изучить конструкцию дрона.

