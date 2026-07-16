Чому Федоров може виявитися другим Умєровим: що може розпочатися після його відставки

Битву з Сирським Федоров програв. І навіть козир про "Скелю", який тримав на останній випадок, не допоміг. До речі, Федорову про все це було відомо раніше, але виклав, коли вважав за потрібне. Не допомогло. Сирський в інтригах виявився більш досвідченим і переміг у цьому "жабогадюкингу". Про це розповів екс-нардеп, політичний оглядач Борислав Береза.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

"У будь-якому випадку Федорову не допомогло, ані підписання санкцій по мені, ані активне підключення поца Лачена, якому зробили бронювання. До речі, злі язики з Банкової кажуть, що з відставкою Федорова і у Лачена зникне бронювання. Хоча може знову змінить господаря і відпетляє. Не вперше", – зазначив екс-нардеп.

При цьому він зауважує, що є ще один нюанс. Ще раніше звучали думки, що спроба провести підняття виплат військовослужбовцям ЗСУ через постанову Кабміну – це дурна ідея, бо якщо це не закон, а лише постанова, то її можна скасувати, а закон обов'язковий до виконання всіма органами влади. І, якщо зарплатня воїна затверджена законом, то ігнорувати це значно важче, ніж постанову. Хоча, наш президент навіть Конституцію порушує, а тепер Кабмін може скасувати і постанову, і багато чого ще. Тому що треба було робити по процедурі, а не як комусь легше. На жаль, це не було почуто.

"Не створюйте собі ілюзій. Це як з призначенням Умєрова, коли наші професійні громадські антикорупціонери і комсомольці тішилися його призначенню, а згодом активно волали через результати і те, що Умєров потрапив в Міндічгейт. Чи були у Федорова досягнення? Так. Наприклад те, що за його ініціативою вибили Старлінки у росіян. Це добра справа. Але вистачає і негативу", – говорить Борислав Береза.

За його словами, незабаром, по оточенню Федорова вийде декілька журналістських розслідувань, а згодом стане відомо, що і справи є. Сьогодні це багато кому не сподобається. Буде сенс про це говорити, коли вийде і коли стане відомо, що справами займаються профільні органи та про що в них йдеться.

"До речі, помітили, що поки людина при Зеленському, то про справи мовчать. А, що ж так? Уявляю, як зараз нервує Конотоп. Але ще раз кажу, від зміни цього Кабміну не варто чекати позитиву. Тож, не створюйте собі ілюзій, щоб згодом не розчаровуватися", – констатував екс-нардеп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — звідки взялися ракети Patriot: чи справді Україна знову може збивати балістику.



