Почему Федоров может оказаться вторым Умеровым: что может начаться после его отставки

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Кравцев Сергей
Сражение с Сырским Федоров проиграл. И даже держащий на последний случай козырь о "Скеле" не помог. Кстати, Федорову все это было известно раньше, но изложил, когда считал нужным. Не помогло. Сырский в интригах оказался более опытным и победил в этом жабогадюкинге. Об этом рассказал экс-нардеп, политический обозреватель Борислав Береза.
Михаил Федоров. Фото: из открытых источников
При этом он отмечает, что есть еще один нюанс. Еще раньше звучали мнения, что попытка провести поднятие выплат военнослужащим ВСУ через постановление Кабмина – это глупая идея, потому что если это не закон, а только постановление, его можно отменить, а закон обязателен для выполнения всеми органами власти. И если зарплата воина утверждена законом, то игнорировать это гораздо труднее, чем постановление. Хотя наш президент даже Конституцию нарушает, а теперь Кабмин может отменить и постановление, и многое другое. Потому что нужно было делать по процедуре, а не как кому-нибудь полегче. К сожалению, это не было услышано.
По его словам, вскоре, по окружению Федорова, выйдет несколько журналистских расследований, а впоследствии станет известно, что и дела есть. Сегодня это многим не понравится. Будет смысл об этом говорить, когда выйдет и когда станет известно, что делами занимаются профильные органы и о чем речь идет.
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