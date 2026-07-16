Почему Федоров может оказаться вторым Умеровым: что может начаться после его отставки

Сражение с Сырским Федоров проиграл. И даже держащий на последний случай козырь о "Скеле" не помог. Кстати, Федорову все это было известно раньше, но изложил, когда считал нужным. Не помогло. Сырский в интригах оказался более опытным и победил в этом жабогадюкинге. Об этом рассказал экс-нардеп, политический обозреватель Борислав Береза.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

"В любом случае Федорову не помогло ни подписание санкций по мне, ни активное подключение поца Лачена, которому сделали бронирование. Кстати, злые языки с Банковой говорят, что с отставкой Федорова и Лачена исчезнет бронирование. Хотя может снова сменить хозяина и отпетляет. Не в первый раз", – отметил экс-нардеп.

При этом он отмечает, что есть еще один нюанс. Еще раньше звучали мнения, что попытка провести поднятие выплат военнослужащим ВСУ через постановление Кабмина – это глупая идея, потому что если это не закон, а только постановление, его можно отменить, а закон обязателен для выполнения всеми органами власти. И если зарплата воина утверждена законом, то игнорировать это гораздо труднее, чем постановление. Хотя наш президент даже Конституцию нарушает, а теперь Кабмин может отменить и постановление, и многое другое. Потому что нужно было делать по процедуре, а не как кому-нибудь полегче. К сожалению, это не было услышано.

"Не создавайте себе иллюзий. Это как с назначением Умерова, когда наши профессиональные общественные антикоррупционеры и комсомольцы радовались его назначению, а впоследствии активно вопили из-за результатов и того, что Умеров попал в Миндичгейт. Были ли у Федорова достижения? Да. Например, то, что по его инициативе выбили Старлинки у россиян. Это хорошее дело. Но хватает и негатива", – говорит Борислав Береза.

По его словам, вскоре, по окружению Федорова, выйдет несколько журналистских расследований, а впоследствии станет известно, что и дела есть. Сегодня это многим не понравится. Будет смысл об этом говорить, когда выйдет и когда станет известно, что делами занимаются профильные органы и о чем речь идет.

"Кстати, заметили, что пока человек при Зеленском, о делах молчат. А что же так? Представляю, как сейчас нервничает Конотоп. Но еще раз говорю, от смены этого Кабмина не стоит ждать позитива. Итак, не создавайте себе иллюзий, чтобы впоследствии не разочаровываться", – констатировал экс-нардеп.

Читайте на портале "Комментарии" — откуда взялись ракеты Patriot : действительно ли Украина снова может сбивать баллистику.



