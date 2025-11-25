Чому дрони ЗСУ летять в обхід Москви: що дуже важливо знищувати в РФ

Майже й дня не минає, щоб Україна не атакувала Росію ударними дронами. Чому українські дрони летять в обхід Москви? Що дуже важливо знищувати в РФ, крім НПЗ? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Дрони атакують Москву. Фото: із відкритих джерел

У Московській області багато цікавих цілей

Авіаційний експерт, виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський заявив в ефірі "Радіо NV", що атака українських дронів на досить потужну електростанцію у місті Шатура Московської області приємна, зокрема, тим, що цей об'єкт розташований за 120 км від Кремля.

За його словами, також ця станція за 112 км від підприємства "Тактичне ракетне озброєння" у підмосковному Корольовому, яке займається виготовленням ракет класу Х-101, Х-555 та практично всієї номенклатури ракет, що кріпляться під стратегічну або тактичну авіацію.

Водночас Храпчинський пояснив, чому українські дрони оминають Москву.

"За останні 2 роки вона суттєво наростила свої здібності ППО, яка була побудована в радянські часи. Москва в 1949 році активно почала будувати систему ППО за рахунок двох кіл, в які входили системи ППО С-25 "Беркут". Тому ця система була названа "лінія Беркута", вона стала основним першим елементом, на який дорівнювали при створенні5. дивізіонів, умовно кажучи, і кожен із них мав по 60 пускових ракет, 22 РЛС", — наголосив експерт.

За його словами, зараз Росія відновлює цю систему — вона знову будує зенітні вежі для своїх "панцирів", що дозволяє виявляти загрозу та протидіяти їй за рахунок гармати. При цьому зазначив, що поставивши "Панцир" на вежу, росіяни збільшують радіогоризонт виявлення.

"Обхід Москви — це, безумовно, правильні дії з боку наших БПЛА, щоб не втрачати ресурси, коли можна обійти ППО. Це стимулює Москву розробляти більше систем протидії БПЛА, а нам за цей час треба активніше розвивати ракетну програму, щоб потім їх ганяти ракетами", — зазначив експерт.

При цьому він додав, що необхідно нарощувати удари довкола Москви, бо є куди бити.

Москва і область найбільше прикрита різними засобами ППО

Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив в ефірі на Radio NV, що Україна реагує на російський повітряний терор своєю протидією. Ураження електростанції під Москвою є свідченням того.

Зокрема, він прокоментував інформацію про ураження Шатурської ДРЕС у Московській області.

Спочатку експерт зазначив, що російські загарбники здійснюють все сильніші удари по українських критичних об'єктах енергетики.

"Путін через своїх поплічників доводив, що будуть влаштовувати блекаут, і чим далі — тим більшого ступеня. І відповідь дав наш президент. Життя побудоване таким чином, що на дії будуть протидії. І протидія від наших Сил оборони України ми бачимо відбувається, і потужність цієї протидії зростає. Це дуже важливо", — наголосив Романенко.

Він наголосив, що на тлі атаки на цю ГРЕС слід не забувати, що Москва і область найбільш сильно прикрита різними засобами ППО.

