Почему дроны ВСУ летят в обход Москвы: что очень важно уничтожать в РФ

Практически и дня не проходит, чтобы Украина не атаковала Россию ударными дронами. Почему украинские дроны летят в обход Москвы? Что очень важно уничтожать в РФ, кром НПЗ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дроны атакуют Москву. Фото: из открытых источников

В Московской области много интересных целей

Авиационный эксперт, производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский заявил в эфире "Радио NV", что атака украинских дронов по достаточно мощной электростанции в городе Шатура Московской области приятна, в частности, тем, что этот объект расположен в 120 км от Кремля.

По его словам, также эта станция в 112 км от предприятия "Тактическое ракетное вооружение" в подмосковном Королево, которое занимается изготовлением ракет класса Х-101, Х-555 и практически всей номенклатуры ракет, крепящихся под стратегическую или тактическую авиацию.

В то же время Храпчинский объяснил, почему украинские дроны обходят Москву.

"За последние 2 года она существенно нарастила свои способности ПВО, которая была построена в советские времена. Москва в 1949 году активно начала строить систему ПВО за счет двух кругов, в которые входили системы ПВО С-25 "Беркут". Поэтому эта система была названа "линия Беркута", она стала основным первым элементом, на который равнялись при создании систем защиты. Надо понимать масштабы этой системы — это 56 дивизионов, условно говоря, и каждый из них имел по 60 пусковых ракет, 22 РЛС", — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас Россия восстанавливает эту систему — она снова строит зенитные башни для своих "Панцирей", что позволяет выявлять угрозу и противодействовать ей за счет пушки. При этом отметил, что, поставив "Панцирь" на башню, россияне увеличивают радиогоризонт обнаружения.

"Обход Москвы — это безусловно правильные действия со стороны наших БПЛА, чтобы не терять ресурсы, когда можно обойти ПВО. Это стимулирует Москву разрабатывать больше систем противодействия БПЛА, а нам за это время надо активнее развивать ракетную программу, чтобы потом их гонять ракетами", – отметил эксперт.

При этом он добавил, что необходимо наращивать удары вокруг Москвы, потому что есть куда бить.

Москва и область наиболее сильно прикрыта различными средствами ПВО

Основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в эфире на Radio NV, что Украина реагирует на российский воздушный террор своим противодействием. Поражение электростанции под Москвой является тому свидетельством.

В частности, он прокомментировал информацию о поражении Шатурской ГРЭС в Московской области.

Сначала эксперт отметил, что российские захватчики осуществляют все более сильные удары по украинским критическим объектам энергетики.

"Путин через своих приспешников доказывал, что будут устраивать блэкаут, и чем дальше — тем большей степени. И ответ дал наш президент. Жизнь построена таким образом, что на действия будут противодействия. И противодействие от наших Сил обороны Украины мы видим происходит, и мощность этого противодействия растет. Это очень важно", — подчеркнул Романенко.

Он обратил внимание, что на фоне атаки на эту ГРЭС следует не забывать, что Москва и область наиболее сильно прикрыта различными средствами ПВО.

