Почему дроны ВСУ летят в обход Москвы: что очень важно уничтожать в РФ

Кравцев Сергей
Практически и дня не проходит, чтобы Украина не атаковала Россию ударными дронами. Почему украинские дроны летят в обход Москвы? Что очень важно уничтожать в РФ, кром НПЗ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Дроны атакуют Москву. Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт, производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский заявил в эфире "Радио NV", что атака украинских дронов по достаточно мощной электростанции в городе Шатура Московской области приятна, в частности, тем, что этот объект расположен в 120 км от Кремля.
По его словам, также эта станция в 112 км от предприятия "Тактическое ракетное вооружение" в подмосковном Королево, которое занимается изготовлением ракет класса Х-101, Х-555 и практически всей номенклатуры ракет, крепящихся под стратегическую или тактическую авиацию.
В то же время Храпчинский объяснил, почему украинские дроны обходят Москву.
По его словам, сейчас Россия восстанавливает эту систему — она снова строит зенитные башни для своих "Панцирей", что позволяет выявлять угрозу и противодействовать ей за счет пушки. При этом отметил, что, поставив "Панцирь" на башню, россияне увеличивают радиогоризонт обнаружения.
При этом он добавил, что необходимо наращивать удары вокруг Москвы, потому что есть куда бить.
Основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в эфире на Radio NV, что Украина реагирует на российский воздушный террор своим противодействием. Поражение электростанции под Москвой является тому свидетельством.
В частности, он прокомментировал информацию о поражении Шатурской ГРЭС в Московской области.
Сначала эксперт отметил, что российские захватчики осуществляют все более сильные удары по украинским критическим объектам энергетики.
Он обратил внимание, что на фоне атаки на эту ГРЭС следует не забывать, что Москва и область наиболее сильно прикрыта различными средствами ПВО.
