За пару дней "План из 28 хотелок" США претерпел существенные изменения, некоторые пункты, которые были в первом варианте вообще исчезли, добавились новые и поменялись формулировки. Затем над документом поработали европейцы вместе с нашей делегацией, и план вообще стал неузнаваемым. И таким, что его даже российские фанаты Украины не подпишут, не только путин. Однако как всегда следует обратить внимание на симптоматические вещи. Об этом рассказал политтехнолог Александр Кочетков.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"В частности, при обсуждении плана заметно уменьшилось количество атак Украины с воздуха, в основном страдают только прифронтовые города. Раньше этого не было – планы планами, а бомбежка по расписанию. То есть, Путин очень не хочет сорвать сегодняшний мирный процесс. А это значит, что прекращение боевых действий нужно России не меньше, чем Украине, чтобы там в Москве не придумывали о победном шествии своих войск", – отметил эксперт.

Он добавляет, сюда же ложится и готовность России распрощаться со своими активами, замороженными в Европе. Фактически Кремль предлагает эти деньги как плату за прекращение боевых действий на условиях, которые россиянам можно вставить как "победу над бандеровцами".

Что касается мирного плана от Украины, то Александр Кочетков замечает, что всем хорошо понятно, какой план нужен украинским патриотам – план расчленения и исчезновения России. Тем украинцам, кто не хочет воевать – такой, чтобы боевые действия и воздушные атаки прекратились немедленно и неважно, что там будет с тем Донбассом, Крымом и еще чем-то. Власти-коррупционеры – чтобы план предусматривал огромные деньги на восстановление при минимальном контроле за их использованием. ОП нужен план, после подписания которого Зеленский может переизбраться, и во власти все останется как есть. И так далее.

Эксперт отмечает, то есть общего, единого украинского мирного плана не существует и вряд ли он возможен. Поэтому, как бы то ни было, украинцам приходится благодарить лично Трампу за то, как упорно он пытается заработать на нашей беде.

