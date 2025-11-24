Чому помітно зменшилася кількість атак України з повітря: до чого тут план Трампа

За пару днів "План з 28 хотілок" США зазнав суттєвих змін, деякі пункти, які були у першому варіанті взагалі зникли, додалися нові і помінялися формулювання. Потім над документом попрацювали європейці разом з нашою делегацією, і план взагалі став невпізнаним. І таким, що його навіть російські фанати України не підпишуть, не те що путін. Проте як завжди варто звернути увагу на симптоматичні речі. Про це розповів політтехнолог Олександр Кочетков.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

"Зокрема, під час обговорення плану помітно зменшилася кількість атак України з повітря, здебільшого страждають лише прифронтові міста. Раніше цього не було – плани планами, а бомбування за розкладом. Тобто, путін дуже не хоче зірвати сьогоднішній мирний процес. А це означає, що припинення бойових дій потрібно росії не менше, ніж Україні, щоб там у Москві не вигадували про переможну ходу своїх військ", – зазначив експерт.

Він додає, сюди ж лягає і готовність росії розпрощатися зі своїми активами, замороженими у Європі. Фактично, Кремль пропонує ці гроші, як плату за припинення бойових дій на умовах, які росіянам можна втулити як "перемогу над бандерівцями".

Що ж до мирного плану від України, то Олександ Кочетков зауважує, всім добре зрозуміло, який план потрібен українським патріотам – план розчленування та зникнення рф. Тим українцям, хто не хоче воювати – такий, щоб бойові дії та повітряні атаки припинилися негайно, і неважливо, що там буде з тим Донбасом, Кримом і ще чимось. Можновладцям-корупціонерам – щоб план передбачав величезні гроші на відбудову при мінімальному контролі за їхнім використанням. ОП потрібен план, після підписання якого Зеленський може переобратися, і у владі все залишиться, як є. І так далі.

Експерт наголошує, тобто спільного, єдиного українського мирного плану не існує і навряд чи він можливий. Тому, як би там не було, українцям доводиться дякувати особисто Трампу за те, як наполегливо він намагається заробити на нашій біді.

