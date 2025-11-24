logo_ukra

Чому помітно зменшилася кількість атак України з повітря: до чого тут план Трампа
Чому помітно зменшилася кількість атак України з повітря: до чого тут план Трампа

Паралельно з обговоренням плану Трампа почали відбуватися інші сигнальні речі по війні в Україні

24 листопада 2025, 10:55
Автор:
Кравцев Сергей

За пару днів "План з 28 хотілок" США зазнав суттєвих змін, деякі пункти, які були у першому варіанті взагалі зникли, додалися нові і помінялися формулювання. Потім над документом попрацювали європейці разом з нашою делегацією, і план взагалі став невпізнаним. І таким, що його навіть російські фанати України не підпишуть, не те що путін. Проте як завжди варто звернути увагу на симптоматичні речі. Про це розповів політтехнолог Олександр Кочетков.

Чому помітно зменшилася кількість атак України з повітря: до чого тут план Трампа

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

"Зокрема, під час обговорення плану помітно зменшилася кількість атак України з повітря, здебільшого страждають лише прифронтові міста. Раніше цього не було – плани планами, а бомбування за розкладом. Тобто, путін дуже не хоче зірвати сьогоднішній мирний процес. А це означає, що припинення бойових дій потрібно росії не менше, ніж Україні, щоб там у Москві не вигадували про переможну ходу своїх військ", – зазначив експерт.

Він додає, сюди ж лягає і готовність росії розпрощатися зі своїми активами, замороженими у Європі. Фактично, Кремль пропонує ці гроші, як плату за припинення бойових дій на умовах, які росіянам можна втулити як "перемогу над бандерівцями".

Що ж до мирного плану від України, то Олександ Кочетков зауважує, всім добре зрозуміло, який план потрібен українським патріотам – план розчленування та зникнення рф. Тим українцям, хто не хоче воювати – такий, щоб бойові дії та повітряні атаки припинилися негайно, і неважливо, що там буде з тим Донбасом, Кримом і ще чимось. Можновладцям-корупціонерам – щоб план передбачав величезні гроші на відбудову при мінімальному контролі за їхнім використанням. ОП потрібен план, після підписання якого Зеленський може переобратися, і у владі все залишиться, як є. І так далі.

Експерт наголошує, тобто спільного, єдиного українського мирного плану не існує і навряд чи він можливий. Тому, як би там не було, українцям доводиться дякувати особисто Трампу за те, як наполегливо він намагається заробити на нашій біді.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США та Україна погодили оновлений проект мирного плану: Білий дім розкрив деталі.




