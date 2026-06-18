Чому дрони падають на будинки: розкрито шокуючу правду

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Кречмаровская Наталия
Військовий батальйону перехоплювачів розповів, що не заборонено збивати дрони над містами. Зазначив, що в операторів дронів-перехоплювачів є можливість після встановлення цілі провести її до безпечнішої ділянки та ліквідувати, однак у більшої частини мобільних вогневих груп такої можливості немає.
ППО. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан розповів, що система захисту від повітряних цілей в Україні побудована неправильно, що і призводить до падінь дронів чи їх уламків на об’єкти в містах. За його словами, в Україні мала система ППО розміщена біля об’єктів.
За його словами, вздовж лінії фронту повинна бути створена бар'єрна система протиповітряної оборони. Саме там мають збивати російські дрони, і не тільки дрони, а всі авіації, включаючи КАБи наголосив Світан.
Експерт зауважив, що досягти цього, за словами Світана, потрібно всі малі групи вогневі чи дрони-перехоплювачі, чи наші підрозділи на Близькому Сході, перевести у склад корпусів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що чекає на Путіна та РФ за словами колишнього радника ОП Арестовича.