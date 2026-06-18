Чому дрони падають на будинки: розкрито шокуючу правду

Військовий батальйону перехоплювачів розповів, що не заборонено збивати дрони над містами. Зазначив, що в операторів дронів-перехоплювачів є можливість після встановлення цілі провести її до безпечнішої ділянки та ліквідувати, однак у більшої частини мобільних вогневих груп такої можливості немає.

ППО. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан розповів, що система захисту від повітряних цілей в Україні побудована неправильно, що і призводить до падінь дронів чи їх уламків на об’єкти в містах. За його словами, в Україні мала система ППО розміщена біля об’єктів.

“Не має бути мобільних груп біля міст. Не повинні у містах перехоплювати мобільні групи чи поряд із містами. Не повинні допускати заходу дрона на місто взагалі. Тому що всі ці мобільні групи, про які ми зараз з вами говоримо, вони мають розташовуватись на лінії фронту”, — пояснив експерт.

За його словами, вздовж лінії фронту повинна бути створена бар'єрна система протиповітряної оборони. Саме там мають збивати російські дрони, і не тільки дрони, а всі авіації, включаючи КАБи наголосив Світан.

“Якби ППО було б на лінії фронту, збивали тоді все. Не давали б можливості дронам заходити в тил. На лінії фронту — там де вже йдуть бої, над містами, які вже зруйновані. На лінії 30-50 км. І не треба мучитися з питанням збивати над будинками чи збивати поряд із ними”, — зазначив він.

Експерт зауважив, що досягти цього, за словами Світана, потрібно всі малі групи вогневі чи дрони-перехоплювачі, чи наші підрозділи на Близькому Сході, перевести у склад корпусів.

“У кожному корпусі має бути своя бригада ППОшна, там дивізіон, як завгодно її називайте. І там вони повинні варитися, виконувати бойове завдання забезпечення фронтальної, тобто бар'єрної системи на ділянці відповідальності свого корпусу. Ось те, що вони мають робити”, — підсумував експерт.

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