Почему дроны падают на дома: раскрыта шокирующая правда

Военный батальон перехватчиков рассказал, что не запрещено сбивать дроны над городами. Заметил, что у операторов дронов-перехватчиков есть возможность после установки цели провести ее до более безопасного участка и ликвидировать, однако у большей части мобильных огневых групп такой возможности нет.

ПВО. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что система защиты от воздушных целей в Украине построена неправильно, что и приводит к падениям дронов или их обломков на объекты в городах. По его словам, в Украине малая система ПВО размещена возле объектов.

"Не должно быть мобильных групп возле городов. Не должны в городах перехватывать мобильные группы или рядом с городами. Не должны допускать заката дрона на город вообще. Потому что все эти мобильные группы, о которых мы сейчас с вами говорим, они должны располагаться на линии фронта", — пояснил эксперт.

По его словам, вдоль линии фронта должна быть создана барьерная система противовоздушной обороны. Там должны сбивать российские дроны, и не только дроны, а все авиации, включая КАБы подчеркнул Свитан.

"Если бы ПВО было бы на линии фронта, сбивали тогда все. Не давали бы возможности дронам заходить в тыл. На линии фронта — там где уже идут бои, над городами, которые уже разрушены. На линии 30-50 км. И не надо мучиться с вопросом сбивать над домами или сбивать рядом с ними", — отметил он.

Эксперт рассказал, что достичь этого, по словам Свитана, нужно все малые группы огневые или дроны-перехватчики или наши подразделения на Ближнем Востоке перевести в состав корпусов.

"В каждом корпусе должна быть своя бригада ППОшная, там дивизион, как угодно ее называйте. И там они должны вариться, выполнять боевую задачу обеспечения фронтальной, то есть барьерной системы на участке ответственности своего корпуса. Вот то, что они должны делать", — подытожил эксперт.

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