Почему дроны падают на дома: раскрыта шокирующая правда

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Кречмаровская Наталия
Военный батальон перехватчиков рассказал, что не запрещено сбивать дроны над городами. Заметил, что у операторов дронов-перехватчиков есть возможность после установки цели провести ее до более безопасного участка и ликвидировать, однако у большей части мобильных огневых групп такой возможности нет.
ПВО. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что система защиты от воздушных целей в Украине построена неправильно, что и приводит к падениям дронов или их обломков на объекты в городах. По его словам, в Украине малая система ПВО размещена возле объектов.
По его словам, вдоль линии фронта должна быть создана барьерная система противовоздушной обороны. Там должны сбивать российские дроны, и не только дроны, а все авиации, включая КАБы подчеркнул Свитан.
Эксперт рассказал, что достичь этого, по словам Свитана, нужно все малые группы огневые или дроны-перехватчики или наши подразделения на Ближнем Востоке перевести в состав корпусов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ждет Путина и РФ по словам бывшего советника ОП Арестовича.