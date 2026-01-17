Чому досі немає блекауту у Москві: що задумали ЗСУ з ударами по РФ

На тлі безперервних ударів росіян по території України в українському суспільстві дедалі активніше питання, чому ЗСУ не можуть влаштувати блікаут у Москві та інших містах РФ. Чи реально влаштувати блекаут у Москві та інших містах Росії? Чому цього ще не сталося? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Блекаут у РФ. Фото: з відкритих джерел

Ми повинні бити по точках, які є ключовими для супротивника

Капітан першого рангу, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив в ефірі каналу "Київ24", що українські захисники мають не лише створювати блекаути у Москві чи Білгороді, а й завдавати ударів по об'єктах, що наповнюють бюджет Росії.

"Ми маємо бити по точкам, які є ключовими для противника. А це якраз не є варіант створення блекауту в Москві і навіть в Белгороді. Головне — це удари, які знищують, руйнують спроможності ворога накачувати машину війни, продовжувати війну з Україною. І це якраз удари по енергетиці, нафтогазовому комплексі, транзиту, транспортуванні, експортному потенціалі", — сказав він.

За його словами, це просто вибиває російський бюджет війни, зводить його нанівець. І це саме ті заходи, які у середньо- та довгостроковій перспективі мають дати результат.

"Короткострокова перспектива ще є, тому що потрібно підтримувати фронт, підтримувати наших бійців на фронті, а це удари, middle strike по складах боєприпасів, складах "Шахедів", складах ракет, дронів, інших складів паливно-мастильних матеріалів", — додав він.

За його словами, блекаути у прикордонних областях Росії – це наслідки атак з армійських тилів ворога, зокрема на Білгородщині. У місті немає світла, тому що дрони прилітають енергопідстанціями армійського тилу, звідки противник проводить наступальні операції у бік Харкова.

ЗСУ намагаються завдавати ударів по російським армійським тилам

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан заявив в інтерв'ю "24 Каналу", що для атак використовуються не лише безпілотники, а й ракети, запущені з Himars. Вони є високоточними, мають бойову частину 90 кілограмів, тому вона здатна рознести будь-яку підстанцію.

"Треба чітко розуміти, окрім того, що ми працюємо по окупованій території України, де теж є російські армійські тили, щоб не дати стратегічним резервам супротивника вийти на лінію зіткнення, під прицілом будуть Білгородська, Брянська, Курська області. Не забудемо і про Воронезьку та Ростовську", – зазначив Світан.

Експерт нагадав, вночі 12 січня було вражено Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області. Полковник запасу ЗСУ пояснив, що існує Ростовський залізничний вузол, який росіянами використовується як основний для логістики військової техніки, боєприпасів, особового складу, пального на фронт. Все це йде через Ростов електротягою, підключення передбачено, зокрема, до Новочеркаської ГРЕС, яка вже двічі була атакована.

"Зупинення генерації підтверджено, тому російська залізниця отримуватиме набагато менше електроенергії. Ця ГРЕС була підключена до московського енергетичного кільця, рятувала під час перепаду напруги, тому це подвійний удар", – наголосив Світан.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прогноз дуже тривожний: яке місто готують до сценарію повного блекауту.



