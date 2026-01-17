Чому досі немає блекауту у Москві: що задумали ЗСУ з ударами по РФ

Рубрики
На тлі безперервних ударів росіян по території України в українському суспільстві дедалі активніше питання, чому ЗСУ не можуть влаштувати блікаут у Москві та інших містах РФ. Чи реально влаштувати блекаут у Москві та інших містах Росії? Чому цього ще не сталося? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Блекаут у РФ. Фото: з відкритих джерел
Капітан першого рангу, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив в ефірі каналу "Київ24", що українські захисники мають не лише створювати блекаути у Москві чи Білгороді, а й завдавати ударів по об'єктах, що наповнюють бюджет Росії.
За його словами, це просто вибиває російський бюджет війни, зводить його нанівець. І це саме ті заходи, які у середньо- та довгостроковій перспективі мають дати результат.
За його словами, блекаути у прикордонних областях Росії – це наслідки атак з армійських тилів ворога, зокрема на Білгородщині. У місті немає світла, тому що дрони прилітають енергопідстанціями армійського тилу, звідки противник проводить наступальні операції у бік Харкова.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан заявив в інтерв'ю "24 Каналу", що для атак використовуються не лише безпілотники, а й ракети, запущені з Himars. Вони є високоточними, мають бойову частину 90 кілограмів, тому вона здатна рознести будь-яку підстанцію.
Експерт нагадав, вночі 12 січня було вражено Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області. Полковник запасу ЗСУ пояснив, що існує Ростовський залізничний вузол, який росіянами використовується як основний для логістики військової техніки, боєприпасів, особового складу, пального на фронт. Все це йде через Ростов електротягою, підключення передбачено, зокрема, до Новочеркаської ГРЕС, яка вже двічі була атакована.
