Прогноз очень тревожен: какой город готовят к сценарию полного блекаута

В Ивано-Франковске городские власти начали активную подготовку к возможному полному обесточиванию города продолжительностью до 24 часов. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив во время оперативного совещания в городском совете.

Отключение света. Фото: из открытых источников

По его словам, такой сценарий вполне реален, поэтому община должна быть готова к чрезвычайным условиям. Мэр подчеркнул, что в случае длительного отсутствия электроэнергии температура в домах может снижаться до критических показателей, что создает угрозу для здоровья жителей.

"Мы идем к тому, что света не будет 24 часов. Мы должны быть готовы. Нужно четко понимать, что делать людям, если в квартире будет всего 4 градуса тепла и полная тьма", – отметил Марцинкив.

Отдельно он подчеркнул важность преждевременного информирования населения. Горожане должны знать, где в случае необходимости они смогут переночевать, согреться и получить базовую помощь.

Во время совещания большое внимание уделили работе пунктов обогрева. Мэр подчеркнул, что они должны функционировать не формально, а полноценно: с генераторами, запасами горючего, горячими напитками, едой и другими необходимыми вещами.

Как одну из основных локаций для развертывания таких пунктов рассматривают учебные заведения, в том числе школы. По словам мэра, их можно оперативно адаптировать к приему людей в случае чрезвычайной ситуации и обеспечить минимально необходимые условия для пребывания горожан.

