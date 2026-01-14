Прогноз дуже тривожний: яке місто готують до сценарію повного блекауту

В Івано-Франківську міська влада розпочала активну підготовку до можливого повного знеструмлення міста тривалістю до 24 годин. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час оперативної наради в міській раді.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

За його словами, такий сценарій цілком реальний, тому громада має бути готовою до надзвичайних умов. Мер наголосив, що у разі тривалої відсутності електроенергії температура в оселях може знижуватися до критичних показників, що створює загрозу для здоров’я мешканців.

"Ми йдемо до того, що світла не буде 24 години. Ми маємо бути готові. Потрібно чітко розуміти, що робити людям, якщо в квартирі буде лише 4 градуси тепла і повна темрява", — зазначив Марцінків.

Окремо він підкреслив важливість завчасного інформування населення. Містяни повинні знати, де у разі потреби вони зможуть переночувати, зігрітися та отримати базову допомогу.

Під час наради значну увагу приділили роботі пунктів обігріву. Міський голова наголосив, що вони мають функціонувати не формально, а повноцінно: з генераторами, запасами пального, гарячими напоями, їжею та іншими необхідними речами.

Як одну з основних локацій для розгортання таких пунктів розглядають заклади освіти, зокрема школи. За словами мера, їх можна оперативно адаптувати для прийому людей у разі надзвичайної ситуації та забезпечити мінімально необхідні умови для перебування містян.

