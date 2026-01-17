Почему до сих пор нет блэкаута в Москве: что задумали ВСУ с ударами по РФ

На фоне непрекращающихся ударов россиян по территории Украины в украинском обществе все более активно вопросы, почему ВСУ не могут устроить блекаут в Москве и других городах РФ. Реально ли устроить блэкаут в Москве и других городах России? Почему этого все еще не произошло? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Блекаут в РФ. Фото: из открытых источников

Мы должны бить по точкам, которые являются ключевыми для противника

Капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук заявил в эфире канала "Киев24", что украинские защитники должны не только создавать блэкауты в Москве или Белгороде, но и наносить удары по объектам, которые наполняют бюджет России.

"Мы должны бить по точкам, которые являются ключевыми для противника. А это как раз не вариант создания блэкаута в Москве и даже в Белгороде. Главное – это удары, которые уничтожают, разрушают способность врага накачивать машину войны, продолжать войну с Украиной. И это как раз удары по энергетике, нефтегазовому комплексу, транзиту, транспортировке, экспортному потенциалу", – отметил эксперт.

По его словам, это просто выбивает российский бюджет войны, сводит его на нет. И это как раз те меры, которые в средне- и долгосрочной перспективе должны дать результат.

"Краткосрочная перспектива еще есть, потому что нужно поддерживать фронт, поддерживать наших бойцов на фронте, а это удары, middle strike по складам боеприпасов, складам "Шахедов", складам ракет, дронов, другим складам горюче-смазочных материалов", — добавил он.

По его словам, блэкауты в приграничных областях России – это последствия атак по армейским тылам врага, в частности на Белгородщине. В городе нет света, потому что дроны прилетают по энергоподстанциям армейского тыла, откуда противник проводит наступательные операции в сторону Харькова.

ВСУ пытаются наносить удары по российским армейским тылам

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заявил в интервью "24 Каналу", что для атак используются не только беспилотники, но и ракеты, запущенные с Himars. Они высокоточные, имеют боевую часть 90 килограммов, поэтому она способна разнести любую подстанцию.

"Надо четко понимать, кроме того, что мы работаем по оккупированной территории Украины, где тоже есть российские армейские тылы, чтобы не дать стратегическим резервам противника выйти на линию боестолкновения, под прицелом будут Белгородская, Брянская, Курская области. Не забудем и о Воронежской и Ростовской", – отметил Свитан.

Эксперт напомнил, ночью 12 января была поражена Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области. Полковник запаса ВСУ объяснил, что существует Ростовский железнодорожный узел, который россиянами используется как основной для логистики военной техники, боеприпасов, личного состава, горючего на фронт. Все это идет через Ростов электротягой, подключение предусмотрено, в частности, к Новочеркасской ГРЭС, которая уже дважды была атакована.

"Остановка генерации подтверждена, поэтому российская железная дорога будет получать гораздо меньше электроэнергии. Эта ГРЭС была подключена к московскому энергетическому кольцу, спасала во время перепада напряжения, поэтому это двойной удар", – подчеркнул Свитан.

