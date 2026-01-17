Почему до сих пор нет блэкаута в Москве: что задумали ВСУ с ударами по РФ

Рубрики
На фоне непрекращающихся ударов россиян по территории Украины в украинском обществе все более активно вопросы, почему ВСУ не могут устроить блекаут в Москве и других городах РФ. Реально ли устроить блэкаут в Москве и других городах России? Почему этого все еще не произошло? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Блекаут в РФ. Фото: из открытых источников
Капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук заявил в эфире канала "Киев24", что украинские защитники должны не только создавать блэкауты в Москве или Белгороде, но и наносить удары по объектам, которые наполняют бюджет России.
По его словам, это просто выбивает российский бюджет войны, сводит его на нет. И это как раз те меры, которые в средне- и долгосрочной перспективе должны дать результат.
По его словам, блэкауты в приграничных областях России – это последствия атак по армейским тылам врага, в частности на Белгородщине. В городе нет света, потому что дроны прилетают по энергоподстанциям армейского тыла, откуда противник проводит наступательные операции в сторону Харькова.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заявил в интервью "24 Каналу", что для атак используются не только беспилотники, но и ракеты, запущенные с Himars. Они высокоточные, имеют боевую часть 90 килограммов, поэтому она способна разнести любую подстанцию.
Эксперт напомнил, ночью 12 января была поражена Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области. Полковник запаса ВСУ объяснил, что существует Ростовский железнодорожный узел, который россиянами используется как основной для логистики военной техники, боеприпасов, личного состава, горючего на фронт. Все это идет через Ростов электротягой, подключение предусмотрено, в частности, к Новочеркасской ГРЭС, которая уже дважды была атакована.
