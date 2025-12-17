Чому до Нового року мирної угоди не буде: який хитрий план у Путіна

Доки всі говорять про вимоги Кремля отримати весь Донбас, чомусь забувається нещодавне твердження путіна про те, що він не відмовиться від "Новоросії". А, як відомо, Новоросія включає у себе 8 областей Сходу та Півдня України, а тому очікувати, що його апетити обмежаться 15% Донецької області не слід. Це і є справжня мета путіна. І тому він висуває нереалістичні умови для України, які неможливо реалізувати через обмеження Конституції України. Про це розповів експерт-міжнародних Ілія Куса.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, неможливо згідно Конституції України ані відмовитися від курсу на приєднання до НАТО під час війни, ані визнати окуповані території російськими. Поки триває війна взагалі неможливо вности до неї будь-які зміни і путін це чудово розуміє. Для цього принаймні необхідно провести референдум. А для цього необхідно тривале припинення вогню. А на це путін свідомо не йде.

Аналітик говорить, що путін впевнений, що зможе досягти поставлених цілей на полі бою. І в перемовинах із США для нього зараз головне не отримати нові санкції, а демонструвати готовність для перемовин і миру.

Що ж до перемовин України і США, то, на думку політолога, для нас головне отримати реальні гарантії безпеки, що будуть ратифіковані Конгресом США, а не папірець під назвою "Будапештський меморандум-2.0".

"Сам Трамп вийшов із подібної ядерної угоди з Іраном у 2018 році, тому що вважав її "поганою угодою". США не виконали своїх зобов'язань у 2014-му році після початку військової агресії рф проти України. Тому завдання Зеленського не повторити цю помилку. ЄС, нажаль, не може бути альтернативою США у питаннях гарантій безпеки для України, тому що не має достатнього військового потенціалу і сам залежить від США у цій сфері. Максимум, що може ЄС – забезпечити фінансову стабільність для України, але й тут ми бачимо серйозні проблеми", – зазначив аналітик.

Він підсумовує, Зеленський не погодиться на територіальні поступки путіну ані з особистих міркувань, ані з юридичних та державних. Це може призвести до протестів всередині України, що також є метою путіна. Тому ані до Нового року, ані принаймні в короткостроковій перспективі мирної угоди досягнуто не буде.

