Почему до Нового года мирного соглашения не будет: какой хитрый план у Путина

Пока все говорят о требованиях Кремля получить весь Донбасс, почему-то забывается недавнее утверждение путина о том, что он не откажется от "Новороссии". А, как известно, Новороссия включает в себя 8 областей Востока и Юга Украины, поэтому ожидать, что его аппетиты ограничатся 15% Донецкой области не следует. Это и есть подлинная цель путина. И потому он выдвигает нереалистические условия для Украины, которые невозможно реализовать из-за ограничений Конституции Украины. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Эксперт отмечает, что невозможно согласно Конституции Украины ни отказаться от курса на присоединение к НАТО во время войны, ни признать оккупированные территории российскими. Пока идет война вообще невозможно внести в нее какие-либо изменения и пути это прекрасно понимает. Для этого необходимо провести референдум. А для этого необходимо длительное прекращение огня. А на это пути сознательно не идет.

Аналитик говорит, что путин уверен, что сможет достичь поставленных целей на поле боя. И в переговорах с США для него сейчас главное не получить новые санкции, а демонстрировать готовность к переговорам и миру.

Что касается переговоров Украины и США, то, по мнению политолога, для нас главное получить реальные гарантии безопасности, которые будут ратифицированы Конгрессом США, а не бумажка под названием "Будапештский меморандум-2.0".

"Сам Трамп вышел из подобного ядерного соглашения с Ираном в 2018 году, потому что считал его "плохим соглашением". США не выполнили своих обязательств в 2014 году после начала военной агрессии РФ против Украины. Поэтому задача Зеленского не повторить эту ошибку. ЕС, к сожалению, не может быть альтернативой США по вопросам гарантий безопасности для Украины, потому что не имеет достаточного военного потенциала и сам зависит от США в этой сфере. Максимум, что может ЕС обеспечить финансовую стабильность для Украины, но и здесь мы видим серьезные проблемы", — отметил аналитик.

Он заключает, что Зеленский не согласится на территориальные уступки пути ни по личным соображениям, ни по юридическим и государственным. Это может привести к протестам внутри Украины, что также является целью путина. Поэтому ни к Новому году, ни, по крайней мере, в краткосрочной перспективе мирного соглашения достигнуто не будет.

