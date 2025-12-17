Про реальну мирну угоду не йдеться: що насправді США пропонують Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання на різдвяне перемир'я в Україні, і оптимістичні заяви європейських та українських лідерів, а також американських переговорників після зустрічі в Берліні зробили цю перспективу дещо ближче. Про це пише The Economist, наголошуючи, що на дипломатичному рівні сторони просунулися вперед.

США та Україна. Фото: з відкритих джерел

Політики оголосили про узгодження пакету гарантій безпеки для України, які мають нагадувати механізми НАТО, а також про довгострокову економічну підтримку після припинення бойових дій. У той же час значна частина деталей залишається неясною і вимагатиме подальших переговорів. Більше того, ці пропозиції ще не були представлені Росії, яка, як очікується, виступить проти багатьох із них.

У виданні наголошують, що досі невідомо, чи зацікавлений Володимир Путін у припиненні наступу, що триває майже чотири роки.

Для Києва ключова дилема залишається незмінною: Україна не готова погоджуватися на територіальні поступки без надійних гарантій безпеки. Проте, що жорсткіші такі гарантії, то вища ймовірність їх неприйняття Москвою.

У The Economist також звертають увагу, що зближення позицій США та Європи може навпаки збільшити розрив між Заходом і Росією, а цінність американських гарантій викликає сумніви на тлі заяв Вашингтона про небажання прямо воювати за Україну.

Попри це переговори в Берліні розглядаються як полегшення для президента Володимира Зеленського після тижнів напруженості у відносинах із США. За його словами, сторони вже узгодили близько 90% питань. Проект домовленостей передбачає збереження української армії чисельністю до 800 тисяч військовослужбовців та підтримку з боку європейської "коаліції охочих" за невизначеної ролі США.

При цьому найскладнішим залишається питання Донбасу. Україна наполягає на збереженні суверенітету, тоді як пропозиції щодо статусу регіону викликають суперечки.

У The Economist підсумували, що попри обережний оптимізм, різдвяне перемир'я в Україні може так і не відбутися.

