О реальном мирном соглашении речь не идет: что на самом деле США предлагают Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на рождественское перемирие в Украине, и оптимистичные заявления европейских и украинских лидеров, а также американских переговорщиков после встречи в Берлине сделали эту перспективу несколько ближе. Об этом пишет The Economist, отмечая, что на дипломатическом уровне стороны продвинулись вперед.

Политики объявили о согласовании пакета гарантий безопасности для Украины, которые должны напоминать механизмы НАТО, а также о долгосрочной экономической поддержке после прекращения боевых действий. В то же время значительная часть деталей остается неясной и потребует дальнейших переговоров. Более того, эти предложения еще не были представлены России, которая, как ожидается, выступит против многих из них.

В издании подчеркивают, что до сих пор неизвестно, заинтересован ли Владимир Путин в прекращении наступления, продолжающегося почти четыре года.

Для Киева ключевая дилемма остается прежней: Украина не готова соглашаться на территориальные уступки без надежных гарантий безопасности. Однако, чем жестче такие гарантии, тем выше вероятность их неприятия Москвой.

В The Economist также обращают внимание, что сближение позиций США и Европы может, напротив, увеличить разрыв между Западом и Россией, а ценность американских гарантий вызывает сомнения на фоне заявлений Вашингтона о нежелании напрямую воевать за Украину.

Несмотря на это, переговоры в Берлине рассматриваются как облегчение для президента Владимира Зеленского после недель напряженности в отношениях с США. По его словам, стороны уже согласовали около 90% вопросов. Проект договоренностей предусматривает сохранение украинской армии численностью до 800 тысяч военнослужащих и поддержку со стороны европейской "коалиции желающих" при неопределенной роли США.

При этом наиболее сложным остается вопрос Донбасса. Украина настаивает на сохранении суверенитета, тогда как предложения по статусу региона вызывают споры.

В The Economist подытожили, что, несмотря на осторожный оптимизм, рождественское перемирие в Украине может так и не состояться.

