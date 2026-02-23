Чому для Путіна цей рік знаковий: чи може він зараз зупинити війну

На тлі спроб адміністрації США у будь-який спосіб зупинити війну в Україні Росія всіляко демонструє, що не має наміру зупинятися. Чому для Путіна цей рік знаковий? Чому Путін не може зараз зупинити війну в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Для Путіна продовження війни в Україні – це екзистенційне питання

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив в ефірі "Radio NV", що для кремлівського диктатора Володимира Путіна продовження війни в Україні – це екзистенційне питання, від якого залежить його політичне майбутнє.

"Тобто його життя політичне – чи він залишається, чи його там зіб'є його ж оточення. Не кажучи вже про подальшу відповідальність – юридичну, міжнародну. І тому він буде триматися за ці дії, нарощувати зусилля. Інше питання, що ресурс, завдяки чому він це може робити, фінансовий, економічний, він для нього погіршується. І в нього цей рік такий знаковий. Уже зараз, починаючи з грудня, постачання військових Збройних сил Російської Федерації зменшились порівняно з втратами", – сказав Романенко.

Експерт додав, що темпи просування РФ на території України також зменшуються. А Сили оборони протягом останніх кількох тижнів змогли взяти близько 300 км. квадратних під свій контроль.

"Тобто є ознаки і показники, які вказують на погіршення стратегічного стану для Російської Федерації, для Путіна. Але цього не вистачає. По-перше, необхідно зупинити хоча б й повільне, але просування ворожі армії по цих територіях. І довести рівень впливу Сил оборони України на такий, щоб зупинити це просування. І це саме по собі вже буде вимушувати Путіна перейти до реальних переговорних процесів", – додав Романенко.

Якщо зараз Путін зупинить війну, він не зможе заявити про якісь великі досягнення

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не може дозволити собі виявляти слабкість, тому і не хоче припиняти війну проти України і намагається продовжити бойові дії будь-яким способом.

За його словами, поки що РФ не досягла проривних результатів у війні і не може похвалитися "трофеями".

Експерт зазначив, що Путін не може бути слабким для свого оточення. Відомо, що російський народ прийме будь-якого керівника, будь-якого лідера, будь-якого верховного правителя лише за однієї умови – якщо він не буде слабким. Якщо він буде слабким, його не приймуть, його знищать свої ж. І тому лідер повинен постійно когось зі своїх з'їдати, постійно бути на хвилі перемоги, постійно давати перемогу своїм нижчим підлеглим та соратникам.

Іван Ступак додав, що якщо зараз Путін зупинить війну і скаже, що РФ перемогла, то він не зможе заявити про якісь великі досягнення. Після цього питання виникнуть вже особисто до нього.

"Звичайному народу по телевізору скажуть, що ми тут всіх перемогли і вони це сприймуть. Але самі військові, силовики, його оточення скажуть, що ми втратили стільки людей, ресурсів, можливостей, де наша перемога?" — сказав Ступак.

Водночас, він зазначив, що з іншого боку, російські генерали не зацікавлені в тому, щоб війна закінчувалася, оскільки вони заробляють на ній мільйони доларів.

