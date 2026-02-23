Почему для Путина этот год знаковый: может ли он сейчас остановить войну

Рубрики
На фоне попыток администрации США любым способом остановить войну в Украине Россия всячески демонстрирует, что не намерена останавливаться. Почему для Путина этот год знаковый? Почему Путин не может сейчас остановить войну в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил в эфире "Radio NV", что для кремлевского диктатора Владимира Путина продолжение войны в Украине – это экзистенциальный вопрос, от которого зависит его политическое будущее.
Эксперт добавил, что темпы продвижения РФ на территории Украины также уменьшаются. А Силы обороны в течение последних нескольких недель смогли взять около 300 км квадратных под свой контроль.
Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак отметил, российский диктатор Владимир Путин не может позволить себе проявлять слабость, поэтому и не хочет прекращать войну против Украины и пытается продолжить боевые действия любым способом.
По его словам, пока РФ не достигла прорывных результатов в войне и не может похвастаться "трофеями".
Эксперт отметил, Путин не может быть слабым для своего окружения. Известно, что российский народ примет любого руководителя, любого лидера, любого верховного правителя только при одном условии – если он не будет слабым. Если он будет слабым, его не примут, его уничтожат свои же. И поэтому лидер должен постоянно кого-то из своих съедать, постоянно быть на волне победы, постоянно давать победу своим низшим подчиненным и соратникам.
Иван Ступак добавил, что, если сейчас Путин остановит войну и скажет, что РФ победила, то он не сможет заявить о каких-то больших достижениях. После чего вопросы возникнут уже лично к нему.
В то же время он отметил, что с другой стороны, российские генералы не заинтересованы в том, чтобы война заканчивалась, поскольку они зарабатывают на ней миллионы долларов.
