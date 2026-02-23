Почему для Путина этот год знаковый: может ли он сейчас остановить войну

На фоне попыток администрации США любым способом остановить войну в Украине Россия всячески демонстрирует, что не намерена останавливаться. Почему для Путина этот год знаковый? Почему Путин не может сейчас остановить войну в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Для Путина продолжение войны в Украине – это экзистенциальный вопрос

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил в эфире "Radio NV", что для кремлевского диктатора Владимира Путина продолжение войны в Украине – это экзистенциальный вопрос, от которого зависит его политическое будущее.

"То есть его политическая жизнь – останется ли он, или его там сбит его же окружение. Не говоря уже о дальнейшей ответственности – юридической, международной. И поэтому он будет держаться за эти действия, наращивать усилия. Другой вопрос, что ресурс, благодаря которому он это может делать, финансовый, экономический, для него ухудшается. И у него этот год такой знаковый. Уже сейчас, начиная с декабря, поставки военных Вооруженных сил Российской Федерации уменьшились по сравнению с потерями", – сказал Романенко.

Эксперт добавил, что темпы продвижения РФ на территории Украины также уменьшаются. А Силы обороны в течение последних нескольких недель смогли взять около 300 км квадратных под свой контроль.

"То есть, признаки и показатели, которые указывают на ухудшение стратегического положения для Российской Федерации, для Путина. Но этого недостаточно. Во-первых, необходимо остановить хотя бы и медленное, но продвижение вражеской армии по этим территориям. И довести уровень влияния Сил обороны Украины до такого, чтобы остановить это продвижение. И это само по себе уже будет вынуждать Путина перейти к реальным переговорным процессам", – добавил Романенко.

Если сейчас Путин остановит войну, он не сможет заявить о каких-то больших достижениях

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак отметил, российский диктатор Владимир Путин не может позволить себе проявлять слабость, поэтому и не хочет прекращать войну против Украины и пытается продолжить боевые действия любым способом.

По его словам, пока РФ не достигла прорывных результатов в войне и не может похвастаться "трофеями".

Эксперт отметил, Путин не может быть слабым для своего окружения. Известно, что российский народ примет любого руководителя, любого лидера, любого верховного правителя только при одном условии – если он не будет слабым. Если он будет слабым, его не примут, его уничтожат свои же. И поэтому лидер должен постоянно кого-то из своих съедать, постоянно быть на волне победы, постоянно давать победу своим низшим подчиненным и соратникам.

Иван Ступак добавил, что, если сейчас Путин остановит войну и скажет, что РФ победила, то он не сможет заявить о каких-то больших достижениях. После чего вопросы возникнут уже лично к нему.

"Обычным людям по телевизору скажут, что мы здесь всех победили, и они это примут. Но сами военные, силовики, его окружение скажут, что мы потеряли столько людей, ресурсов, возможностей, где наша победа?" — сказал Ступак.

В то же время он отметил, что с другой стороны, российские генералы не заинтересованы в том, чтобы война заканчивалась, поскольку они зарабатывают на ней миллионы долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — экс-чиновники США только сейчас раскрывают карты: что на самом деле нужно Путину в Украине.