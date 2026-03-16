Чоловік вбив доньку, а згодом і себе: що сталося

У місті Ірпінь Київської області правоохоронці розслідують обставини загибелі чоловіка та його малолітньої доньки.
Чоловік вбив дитину, а потім себе
До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що у будинку виявила без ознак життя свого брата та його 11-річну доньку.
На місце події оперативно прибули правоохоронці.
За попередньою інформацією, 52-річний чоловік перебував у помешканні разом із дитиною та, ймовірно, здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову доньки, після чого вчинив самогубство.
Також відомо, що дівчинка хворіла.
Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.
Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за цим фактом за статтею умисного вбивства.
