logo_ukra

BTC/USD

74198

ETH/USD

2344.34

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Переходить всі межі: ТЦК викрали та побили ветерана війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Переходить всі межі: ТЦК викрали та побили ветерана війни

У Дніпрі ветеран заявив про викрадення та побиття людьми у формі ТЦК

16 березня 2026, 22:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Учасник бойових дій та ветеран війни з Дніпра заявив, що його викрали та побили люди у формі, яких він пов’язує з Територіальним центром комплектування.

Переходить всі межі: ТЦК викрали та побили ветерана війни

ТЦК викрали та побили ветерана війни

44-річний чоловік, який попросив не називати його прізвище, розповів журналістам, що інцидент стався 27 січня неподалік його дому.

За словами ветерана, до нього під’їхали мікроавтобус та легковий автомобіль, з яких вийшли кілька чоловіків у формі та балаклавах. Вони оточили його та почали силоміць саджати до мікроавтобуса.

Чоловік стверджує, що коли почав знімати подію на телефон, у нього вибили пристрій з рук і почали бити. Після цього він знепритомнів.

Коли ветеран прийшов до тями, у нього запитали прізвище, а через кілька хвилин, за його словами, викинули з мікроавтобуса біля покинутої автозаправки неподалік одного з районних ТЦК.

Чоловік припускає, що після перевірки даних нападники зрозуміли, що він не підлягає мобілізації.

Після інциденту ветеран викликав поліцію та швидку допомогу. У лікарні медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забої.

За словами чоловіка, він подав заяву до поліції та передав номерні знаки автомобілів, а також повідомив, що має відео обличчя одного з нападників.

Водночас, як зазначає ветеран, справа поки не внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Чоловік служив у десантно-штурмових військах з 2022 року, брав участь у бойових діях, отримав поранення та згодом переніс інфаркт. Після цього його звільнили зі служби за станом здоров’я та надали третю групу інвалідності.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українська воєнна розвідка оприлюднила нове перехоплення розмов російських військових, у якому йдеться про жорстоке поводження з тілами загиблих солдатів армії РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://suspilne.media/dnipro/1264950-zakinuli-v-avto-pobili-ta-vikinuli-na-pokinutij-azs-veteran-z-dnipra-zaavlae-pro-vikradenna-vijskovimi-tck/
Теги:

Новини

Всі новини