Переходить всі межі: ТЦК викрали та побили ветерана війни

Учасник бойових дій та ветеран війни з Дніпра заявив, що його викрали та побили люди у формі, яких він пов’язує з Територіальним центром комплектування.

ТЦК викрали та побили ветерана війни

44-річний чоловік, який попросив не називати його прізвище, розповів журналістам, що інцидент стався 27 січня неподалік його дому.

За словами ветерана, до нього під’їхали мікроавтобус та легковий автомобіль, з яких вийшли кілька чоловіків у формі та балаклавах. Вони оточили його та почали силоміць саджати до мікроавтобуса.

Чоловік стверджує, що коли почав знімати подію на телефон, у нього вибили пристрій з рук і почали бити. Після цього він знепритомнів.

Коли ветеран прийшов до тями, у нього запитали прізвище, а через кілька хвилин, за його словами, викинули з мікроавтобуса біля покинутої автозаправки неподалік одного з районних ТЦК.

Чоловік припускає, що після перевірки даних нападники зрозуміли, що він не підлягає мобілізації.

Після інциденту ветеран викликав поліцію та швидку допомогу. У лікарні медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забої.

За словами чоловіка, він подав заяву до поліції та передав номерні знаки автомобілів, а також повідомив, що має відео обличчя одного з нападників.

Водночас, як зазначає ветеран, справа поки не внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Чоловік служив у десантно-штурмових військах з 2022 року, брав участь у бойових діях, отримав поранення та згодом переніс інфаркт. Після цього його звільнили зі служби за станом здоров’я та надали третю групу інвалідності.

