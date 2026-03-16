Участник боевых действий и ветеран войны с Днепра заявил, что его похитили и избили люди в форме, которые он связывает с Территориальным центром комплектования.

ТЦК похитили и избили ветерана войны

44-летний мужчина, попросивший не называть его фамилию, рассказал журналистам, что инцидент произошел 27 января недалеко от его дома.

По словам ветерана, к нему подъехали микроавтобус и легковой автомобиль, из которых вышли несколько мужчин в форме и балаклавах. Они окружили его и начали насильно сажать в микроавтобус.

Муж утверждает, что когда начал снимать событие на телефон, у него выбили устройство из рук и стали избивать. После этого он потерял сознание.

Когда ветеран пришел в себя, у него спросили фамилию, а через несколько минут, по его словам, выбросили из микроавтобуса возле заброшенной автозаправки возле одного из районных ТЦК.

Мужчина предполагает, что после проверки данных нападавшие поняли, что он не подлежит мобилизации.

После инцидента ветеран вызвал полицию и скорую помощь. В больнице медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

По словам мужчины, он подал заявление в полицию и передал номерные знаки автомобилей, а также сообщил, что у него есть видео лица одного из нападающих.

В то же время, как отмечает ветеран, дело пока не внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Мужчина служил в десантно-штурмовых войсках с 2022 года, участвовал в боевых действиях, получил ранения и впоследствии перенес инфаркт. После этого его уволили со службы по состоянию здоровья и предоставили третью группу инвалидности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странская военная разведка обнародовала новый перехват разговоров российских военных, в котором говорится о жестоком обращении с телами погибших солдат армии РФ.