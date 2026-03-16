Мужчина убил дочь, а впоследствии и себя: что произошло

В городе Ирпень в Киевской области правоохранители расследуют обстоятельства гибели мужчины и его малолетней дочери.

Мужчина убил ребенка, а потом себя

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в доме обнаружила без признаков жизни своего брата и его 11-летнюю дочь.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители.

По предварительной информации, 52-летний мужчина находился в доме вместе с ребенком и, вероятно, произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову дочери, после чего совершил самоубийство.

Также известно, что девочка болела.

Тела погибших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование по данному факту по статье умышленного убийства.



